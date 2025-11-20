El submarino: Refugio de pecadores

Los populares extremeños ya han bautizado a la lista electoral del PSOE con el nombre de «refugio de pecadores», porque en su interior se cobijan todo tipo de elementos vinculados a escándalos, posibles delitos o episodios, como poco, «pintorescos». Ya no se trata de que el campeón de la lista, Miguel Ángel Gallardo, pueda terminar con una condena por los tejemanejes con el hermano de Pedro Sánchez, sino que también se alberga a detentadores de currículos falsos, presuntos responsables de amenazas a trabajadores municipales, sospechosos de manipulación de censos o protagonistas de efusivas sobremesas.