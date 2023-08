El submarino: El reloj de la Infanta

Si ha sido llamativo ver a la Infanta Leonor vestida por primera vez con uniforme de campaña, no lo ha sido menos un detalle que no ha pasado inadvertido: su reloj. Y es que la cadete Borbón Ortiz ha hecho gala de sencillez, eligiendo un práctico reloj digital de una conocida cadena especializada en artículos deportivos y cuyo precio no llega a los treinta euros.