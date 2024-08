El submarino: El síndrome del faraón…

Las vacaciones a todo trapo del presidente del Gobierno y su esposa en Andorra son uno de los puntos «calientes» en La Moncloa. Allí, donde reina el síndrome del faraón y nadie se atreve a objetarle a Pedro Sánchez, hay quienes reconocen, discretamente, que elegir como destino un hotel de lujo en Andorra no parece el mejor mensaje cuando el Ejecutivo anda a la caza y captura de los «influencers» que huyen del fisco a dicho país. No, no parece lo más adecuado.