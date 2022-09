Campus 42: la tecnología del futuro al alcance de todos

La pandemia nos ha obligado a estar conectados virtualmente y a acelerar el uso de la digitalización en todos los sectores para poder seguir siendo operativos y competitivos, demostrando que no hay una vida digital y una vida analógica, sino que ya son la misma cosa. Las empresas viven un curso acelerado de transformación para responder a nuevas necesidades y en este proceso la digitalización es una necesidad para la que todos debemos estar preparados. La IOT, la Inteligencia Artificial, el Big Data, el Blockchain o la ciberseguridad son ya aliadas –y parte– de la llamada nueva normalidad.

Sin embargo, la falta de profesionales en tecnología es un problema en toda Europa que se ve agravado en España. Tal como indica el informe “La Sociedad Digital en España 2022″, publicado por Fundación Telefónica, el año pasado, nuestro país contaba con 72.000 especialistas TIC, lo que equivalía al 3,8% del total del empleo nacional, frente al 4,8% de media de la Unión Europea. Únicamente el 17% de las empresas españolas cuentan con especialistas en tecnologías digitales en plantilla, frente al 19% de las europeas. Por tamaños, en las grandes compañías los porcentajes son del 67% en España y del 76% en Europa, mientras que entre las pymes bajan al 16% y 18%, respectivamente.

Ahora debemos enfrentarnos a nuevos desafíos, sobre todo digitales. Y Fundación Telefónica abre una ventana de posibilidades en este campo con sus proyectos de empleabilidad, en especial con los Campus 42, impulsando la educación digital y la formación para el empleo con las que dar respuesta a las necesidades cambiantes del nuevo mercado laboral.

¿Qué es campus 42?

El campus 42 es el aprendizaje del presente que diseñará la sociedad del futuro. Es un campus de programación con una metodología de aprendizaje innovadora y disruptiva. El objetivo de 42 es formar en los perfiles digitales que demanda el mercado laboral y preparar a los participantes para ser profesionales en campos como la ciberseguridad, IA, Big data, blockchain, Cloud, etc.

El proyecto está abierto a todo tipo de públicos, desde el más joven que apuesta por una formación innovadora y diferencial, a los que buscan explorar nuevas vías y oportunidades, a los desempleados, a aquellos que quieren reinventarse (reskilling) o a los que quieren mejorar sus conocimientos (upskilling). Es un campus sin barreras, adaptado a las circunstancias de cada persona. Gratuito, abierto 24/7, presencial, es un espacio dinámico, sin profesores, sin libros y sin aulas, donde aprender «hard» y «soft skills» y con unas garantías del 100% de inserción laboral.

¿Dónde está?

42 está presente en cuatro continentes con una red internacional de 44 campus en 26 países con más de 15.000 estudiantes. En España, de la mano de Fundación Telefónica. Hay cerca de 2.000 estudiantes en colaboración con otros socios (excepto Madrid). En nuestro país lo podemos encontrar en: Madrid, Barcelona, Urduliz (Bizkaia) y Málaga. Además, los estudiantes no deben preocuparse si no saben nada de programación previamente, este aprendizaje es igual de válido tanto para los que saben, como para los que no. Esa es una de las claves del éxito de 42: está abierto a todo tipo de públicos, es gratuito y aprenden todos, desde el que parte con más conocimientos al que menos.

Actividades para mujeres

Fundación Telefónica reafirma su compromiso con la inclusión digital, contribuyendo a minimizar las brechas de género y al empoderamiento femenino a través de la formación digital, para que todos los inscritos sean agentes activos de la transformación social. Por ello, los campus 42 tienen en marcha diferentes iniciativas para fomentar la presencia femenina, como por ejemplo el reservar el 30% de las plazas para piscinas, entre otras.

Metodología

42 usa una metodología pionera en el mundo basada en proyectos, en la gamificación y en el aprendizaje entre pares. Los estudiantes aprenden a su ritmo y “aprenden a aprender”. Lo más valioso es aprender del compañero a través del trabajo colaborativo, compartiendo retos y, sobre todo, evaluándose entre ellos. En este proceso, los estudiantes no compiten entre ellos, sino que entienden que para avanzar en la metodología tienen que colaborar y trabajar mano a mano. Se enfrentan a desafíos como la solución de problemas, la tolerancia a la frustración, el trabajo en equipo o la flexibilidad cognitiva.

Reconocimientos

La metodología de 42 ha sido distinguida, por segundo año consecutivo, por encontrarse en el TOP 10 de universidades mundiales más innovadoras según el ranking WURI, y ocupa el tercer lugar, por los valores éticos que transmite, por delante de universidades internacionales con una gran reputación como son las estadounidenses de Harvard, Yale o Columbia.

¿Qué dicen los estudiantes?

Raquel Cuesta es estudiante de Campus 42 en Madrid, para ella “esto está un poco fuera de los estándares educativos que conocemos. Por eso, al entrar en 42, sentí inmediatamente que era mi sitio. Un lugar en el que puedes ser tú y llevar tu propio ritmo”. En una línea similar se muestra David Núñez, candidato del Campus 42 de Barcelona. “Fue muy guay. Fue, y es. La piscina fue una experiencia espectacular. Y lo divertido es que fue desde el primer momento. Yo creo que es eso: tener la ilusión, tener las ganas y que no te dé miedo. Es tirarte a la piscina, nunca mejor dicho. No sabes qué va a pasar, y la gracia es que no lo sepas”.