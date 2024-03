Becas y formación para fomentar la empleabilidad

Una de las grandes dificultades para las empresas en la actualidad es la captación del talento necesario para desarrollar su actividad de manera competitiva eficaz. A la creciente demanda de perfiles nuevos para los que no existe una formación específica se une la era tecnológica en la que vivimos, que acelera los cambios y, fruto de ellos, se genera una demanda de nuevos conocimientos y habilidades que no siempre son fáciles de encontrar.

Ante este permanente cambio, la educación y la formación continua son herramientas cada vez más recomendadas y efectivas para promover el necesario progreso de la sociedad. Conscientes de esta necesidad, instituciones y centros de formación trabajan mano a mano con las empresas demandantes de profesionales en una continua revisión de su oferta académica, convirtiéndose en los grandes referentes.

En este punto de sinergia entre empresas y centros formativos se encuentra Banco Santander, que, a través de su plataforma Santander Open Academy ofrece toda suerte de recursos formativos plenamente accesibles y gratuitos, disponibles para todo aquel que quiera acceder a ellos, sin importar los estudios previos que tengan, el nivel económico o las condiciones socio culturales, dando acceso a oportunidades laborales que, de otra manera, resultarían muy difíciles de alcanzar.

El objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas haciendo hincapié en sus competencias profesionales a través de la formación a lo largo de la vida, ofreciendo cursos 100% subvencionados, contenidos de calidad gratuitos y becas con universidades e instituciones líderes de todo el mundo.

Con esta mentalidad han cerrado el año 2023 con una inversión de 105 millones de euros, gracias a sus programas de apoyo a la educación, la empleabilidad y el emprendimiento, con una inversión de 105 millones de euros.

La oferta de cursos cambia continuamente, pues según terminan los plazos para apuntarse a unos aparecen otros nuevos, pero se puede ver una tendencia entre los contenidos más demandados. Los cursos de especialización en idiomas, con alianzas con prestigiosos centros de formación como el British Council o la University of Pensylvania son muy requeridos por los usuarios, pero también existen cursos como el de E-Commerce con gestión comercial impartido por IE, el de Marketing Digital de la Chicago University o el curso de Transformación digital del MIT.

El objetivo de Santander Open Academy es mejorar las posibilidades laborales y profesionales

Otros cursos ofertados por la plataforma comprenden las áreas de la ofimática avanzada, como el curso Learn Excel, Canva, Power BI or Photoshop de Udemy, el SW50 Leadership Programme 2024 – LSE de la London School of Economics and Political Science, el cuso de generación de imágenes con Inteligencia Artificial IA: Stable Diffusion o la Creación de videojuegos, ambos de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Todos estos curos y otros muchos que pueden encontrarse en la web de Santander Open Academy son completamente gratuitos y abiertos a todo el que quiera apuntarse, si bien algunos de ellos tienen un proceso de selección previo o plazas limitadas.

Oferta formativa de alta calidad

Esta oferta de aprendizaje y desarrollo profesional es accesible a todo el que quiera, a través de la página web de la Santander Open Academy. Todo ello conforma una amplia oferta formativa con contenidos de alta calidad, y son tanto de acceso ilimitado como con proceso de selección. Pero no todo es puramente académico. Los usuarios de esta intuitiva y ágil plataforma pueden encontrar también numerosos recursos relacionados con el mundo laboral como e-books, videos, audiolibros o podcasts, que aportan un plus de especialización y conocimiento a los usuarios.

Adicionalmente, los usuarios también pueden acceder a becas y otras formas de financiación de estudios superiores, como las Becas Santander para Erasmus 2024/2025. También pueden encontrarse ayudas para la universidad, de movilidad o para prácticas e investigación.

Con esta filosofía, Santander Open Academy quiere aportar las máximas facilidades para lograr que cualquier persona pueda disfrutar de una formación de la máxima calidad y universalmente accesible.