Primer máster en España que enseña a los profesores cómo hacer atractivas las asignaturas de ciencias

Hacer más atractiva la enseñanza de las asignaturas STEM en todas las etapas educativas en los colegios y dotar de herramientas a los profesores de las misma para que transmitan “con pasión” esos conocimientos a los niños desde edades muy tempranas y, de hacer más “tractivo” el estudio de esas materias y, de esa forma, lograr que posteriormente puedan cursar estudios universitarios o módulos de Formación Profesional vinculados a las materias STEM, como todo lo relacionado con las ciencias, tecnologías, ingeniería o informática. Esos son los principales objetivos del pionero en España Máster universitario para docentes y graduados en Magisterio en “Investigación e Innovación de la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas” que impartirán la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, impulsado desde un principio por la Real Academia de Ingeniería, en cuya sede se ha presentado esta mañana.

Al acto han acudido Ana Ramírez de Molina, viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencias de la Comunidad de Madrid, el presidente de la RAI, Jaime Domínguez Abascal, el rector de la UMP, Guillermo Cisneros, la vicerrectora de Innovación y Transformación de la UCM, Lucía de Juan Ferré, así como Sara Gómez, directora del Programa Mujer e Ingeniería de la RAI y Juan Miguel Belmonte, director del Departamento de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas de la UCM. Los coordinadores del máster, Carlos Martínez y José Luis Martín, de la UCM y UPM, respectivamente, también estuvieron presente en el acto. Precisamente, el presidente de la RAI , Jaime Domínguez, señaló que este máster surge tras detectarse que en edades ya tempranas los niños y niñas ya “descartaban” todo lo relacionado con las matemáticas, de forma específica, y, por tanto, la existencia de poder “influir” para que ello cambiara, para lo cual es imprescindible que los docentes tengan las herramientas necesarias para animarles a estudiar esas asignaturas. “Hay que revertir esta situación”, señaló al respecto. La viceconsejera citada dio un dato más que relevante que viene a justificar, entre otros motivos, la puesta en marcha de este máster: En España sólo el 19 por ciento de quienes trabajan lo hacen en profesiones relacionados con materias STEM (todas las áreas de Ciencias, Medicina, biología, matemáticas, todas las ramas de ingeniería, etc), un porcentaje que es “muy bajo”, por lo que la formación a profesores de esas asignaturas “es esencial” para aumentar esa ratio De hecho, Sara Gómez -tras destacar la importancia de que dos universidades públicas como la UCM y UPM, junto con la RAI, se hayan involucrado- señaló que este máster cubre una “necesidad que es incontestable: la falta de vocaciones STEM entre nuestros niños y niñas"

para colaborar a solucionar un problema social “que está comprometiendo la autonomía tecnológica no sólo de España, sino también de Europa”. Junto a ello, resaltó que un niño o niña entre los 4 y 6 años de edad ya empiezan a clasificar entre materias más humanistas o más científicas, hacen esa división y piensan que estas últimas son más difíciles y sobre todo las chicas piensan en esa edad que no tienen capacidad para esas asignaturas. Y, conforme van creciendo, si no tienen profesores que hagan que se “enamoren” de esas materias, es una opción que ya descartan desde el principio, salvo que se les pueda “recuperar” después con profesores de primaria que les enseñen con “pasión”, este es, añadió, “uno de los grandes objetivos del máster”.

En esta línea, Guillermo Cisneros, rector de la UPM, destacó este máster será de gran importancia en el ámbito docente porque “vamos a dotar a los maestros de las herramientas necesarias para que tengan un conocimiento más avanzado de las disciplinas STEAM y de su didáctica para que sean capaces de transmitirlas con seguridad, rigor y entusiasmo a los estudiantes de primaria, es decir, desde edades tempranas, etapa fundamental en la educación para el fomento de vocaciones en este ámbito”. Por su parte, , la vicerrectora de Innovación y Transformación de la UCM, Lucía de Juan Ferré, destacó la relevante “identidad propia” que tiene este máster: “formar a formadores” desde la universidad, para que posteriormente puedan trasladar esos conocimientos y herramientas a las etapas de infantil y secundaria de los colegios. El Máster cuenta con el gran soporte de calidad de ambas universidades y con profesorado especializado y espacios adecuados a la innovación, tanto de la UCM como de la UPM. En la docencia de las asignaturas, dando ejemplo con la práctica, participarán de forma interdisciplinar más de 30 docentes e investigadores, todos doctores, entre las dos universidades implicadas.