La Aemet pone fecha al regreso de las lluvias en Castilla y León

Castilla y León afronta una "Puente" de la Hispanidad más o menos estable, sin avisos meteorológicos de ningún tipo, y conlas temperaturas más que agradables por encima de los 20 grados en toda la comunidad durante las horas centrales del día.

Por las noches está haciendo algo más fresco, pero tampoco tanto, aunque ayer en Villablino, municipio leonés, el termómetro estuvo bajo bajo cero durante la madrugada.

Para ser otoño, lo cierto es que está haciendo un tiempo estupendo, por encima de lo normal en esta época. Ya lo dijo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hace un par de semanas, que este otoño ina a ser cálido y seco. De momento se está cumpliendo esta predicción, ya que apenas ha llovido, lo que está haciendo retrasar la recogida de las setas, pero es que además las temperaturas están siendo muy buenas.

Para este domingo, la situación apenas cambia respecto ayer, aunque la Junta de Castilla y León ha alertado de la llegada este domingo de un episodio de intrusión de partículas de polvo procedente de África que durará varios días afectando a todo el territorio de la región.

Se trata de un proceso absolutamente natural sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas.

La Junta advierte de que si los niveles no son muy elevados (hasta regular), para la población en general, aunque la calidad del aire prevista en estas horas probablemente no les afecte, podría presentar un peligro moderado para los grupos de riesgo y personas sensibles.

Pero si los niveles son más elevados (>regular), las personas de los grupos de riesgo y personas sensibles por tener por ejemplo enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves deberán considerar reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre.

Se recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre, se informe sobre la calidad del aire en su zona.

También se aconseja evitar el desarrollo de acciones tales como la quema al aire libre de restos vegetales y en general cualquier actividad que pueda provocar la emisión de partículas con objeto de minimizar los efectos de este episodio.

La predicción de la Aemet para hoy habla de que el día amanecerá nuboso en el sureste sin descartar alguna precipitación débil dispersa, más probables en zonas de montaña. En el resto poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna.

Probabilidad de brumas y bancos de niebla en cotas altas, principalmente en Sistema Central y la Ibérica.

Las temperaturas mínimas en ligero ascenso, que podrá ser localmente moderado, y oscilarán entre los 7 grados de Burgos y Soria, y los 12 de Salamanca, que marcará la mínima más alta.

Las máximas sin cambios, y en Salamanca, Valladolid y Zamora podrían alcanzar los 27 grados durante las horas centrales del día. El viento soplará de componente este, y será flojo con algún intervalo de moderado.

Lluvias

No será hasta mañana lunes cuando regresen y con fuerza las lluvias a Castilla y León. Sobre todo en zonas de Salamanca como Béjar, en las localidades abulenses de El Barco de Ávila. Navarredonda de Gregos, Piedrahíta, Las Navas del Marqués o Arenas de San Pedro; en las segovianas de El Espinar y Riaza o en las sorianas de Vinuesa, San Leonardo de Yagüe, Ciria, Almazán e incluso en Soria capital podría caer agua.