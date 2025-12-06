El tiempo
El frío deja paso a unas tormentas en estas zonas de Castilla y León, según la Aemet
Las temperaturas mínimas subirán a lo largo del fin de semana
En pleno mes de diciembre y a las puertas del invierno, que quedan prácticamente un par de semanas, el frío da una tregua este fin de semana en Castilla y León. Pero eso sí con temperaturas mínimas en ascenso generalizado, que podrá ser localmente notable en zonas del tercio norte.
Aunque lo que no van a faltar van a ser las tormentas y el agua en distintas zonas de la comunidad que afectará especialmente al norte de Palencia y de León, la zona central de Burgos, Valladolid y su alfoz, y la parte suroeste de la comunidad, en las provincias de Salamanca y de Ávila
La Aemet avisa para hoy de "cielos nubosos, tendiendo a intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas, con brumas y bancos de niebla con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas, sobre todo en montañas del norte y este". Con viento del suroeste, flojo a moderado con alguna racha fuerte.
Las Temperaturas mínimas en ascenso, que podrá ser notable en zonas del tercio norte, y máximas sin cambios o en ligero ascenso, localmente moderado en cotas altas.
Las mínimas y máximas serán las siguientes:
- Ávila:5/14
- Burgos:9/13
- León:8/15
- Palencia:9/14
- Salamanca:10/14
- Segovia:8/13
- Soria:8/13
- Valladolid:10/14
- Zamora:11/15
