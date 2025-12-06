El frío deja paso a unas tormentas en estas zonas de Castilla y León, según la Aemet

En pleno mes de diciembre y a las puertas del invierno, que quedan prácticamente un par de semanas, el frío da una tregua este fin de semana en Castilla y León. Pero eso sí con temperaturas mínimas en ascenso generalizado, que podrá ser localmente notable en zonas del tercio norte.

Aunque lo que no van a faltar van a ser las tormentas y el agua en distintas zonas de la comunidad que afectará especialmente al norte de Palencia y de León, la zona central de Burgos, Valladolid y su alfoz, y la parte suroeste de la comunidad, en las provincias de Salamanca y de Ávila

La Aemet avisa para hoy de "cielos nubosos, tendiendo a intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas, con brumas y bancos de niebla con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas, sobre todo en montañas del norte y este". Con viento del suroeste, flojo a moderado con alguna racha fuerte.

Las Temperaturas mínimas en ascenso, que podrá ser notable en zonas del tercio norte, y máximas sin cambios o en ligero ascenso, localmente moderado en cotas altas.

Las mínimas y máximas serán las siguientes: