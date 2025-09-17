Jorge Rey anuncia un cambio radical en el tiempo: llegarán tormentas y bajarán las temperaturas

La meteorología de la península está cerca de sufrir un cambio radical. El verano se ha prolongado durante el mes de septiembre, trayendo temperaturas elevadas a una gran parte de España. Los ciudadanos han podido disfrutar de temperaturas agradables, sin embargo esta tendencia está a punto de cambiar.

Así lo ha explicado Jorge Rey, aficionado a la meteorología, en su último vídeo publicado en YouTube. El líder de las cabañuelas, conocido por sus predicciones, apunta a la llegada de tormentas que traerán agua y una bajada de los termómetros para los próximos días.

Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Las tormentas llegarán a España

Como es habitual, Jorge Rey ha vuelto a compartir la predicción de las cabañuelas. Después de avanzar durante varios días la llegada de calor, el aficionado a la meteorología ha asegurado que llegarán tormentas al país en los próximos días.

El experto explica como se aproximan lluvias, y destaca que no solo alcanzarán a las regiones del norte de España, sino que sacudirán gran parte de la península: "No solo llegarán a la zona del Cantábrico, sino a zonas como las Islas Baleares, Cataluña y Aragón", explica.

Asimismo, Jorge Rey detalla como las temperaturas descenderán ligeramente. Esto se debe a la llegada de borrascas que provienen del Atlántico y que dejarán temperaturas algo más frescas, típicas de primavera, a partir del domingo.

En cuanto a las regiones que notarán este descenso, el líder de la cabañuelas apunta a que zonas como León o Burgos serán las que más percibirán este cambio.

Un frente de lluvias a partir del fin de semana

Las lluvias y las tormentas serán protagonistas a partir del fin de semana. Así lo ha señalado el experto, que prevé fuertes precipitaciones en el norte y en la zona del mediterráneo. De esta forma, la inestabilidad estará presente desde este mismo viernes en zonas como Castilla y León y Canarias, mientras que el sábado irá a más, afectando a Galicia, la zona del cantábrico, Navarra, Aragón y Extremadura.

El domingo, por su parte, los pluviómetros se situarán por encima de los 60 litros en áreas de los Pirineos, lo que supone que las precipitaciones serán fuertes tal y como apunta Jorge Rey. Sin embargo, esta tendencia no variará de cara a la semana que viene, sino todo lo contrario. El aficionado a la meteorología cuenta que las tormentas irán a más a partir del lunes 22.

Unas predicciones que pueden variar

Tras ofrecer las previsiones, Jorge Rey comenta que se trata de una situación que puede variar en cualquier momento. Y es que los modelos son capaces de cambiar dichas predicciones y provocar que el temporal vaya a menos.