Previsión del tiempo para mañana, martes 11 de junio en España: estas son las provincias que se salvan de la lluvia

Para este martes, 11 de junio, la AEMET ha lanzado unas previsiones meteorológicas que apuntan a que la inestabilidad climática seguirá reinando en la mayor parte de los cielos de la Península Ibérica, pero en menor medida. Pocas serán las provincias que se salven de los chubascos.

Este mes de junio, que comenzó muy soleado y seco, ha dejado en la segunda semana lluvias y tormentas en amplias áreas de España. En algunas, incluso granizo, pero de forma muy puntual. Para las próximas semanas se espera que el tiempo alterne entre el calor seco y las lluvias, hasta que llegue el día más largo del año, San Juan. Después, se prevé que el verano ya entre de pleno con mucho calor y cielos despejados.

Se acaba de pasar la barrera del "40 de mayo" y, aunque no se están dando temperaturas tan bajas como para ponerse un sayo, sí que seguirá haciendo falta durante mañana y probablemente algunos días más llevar un chubasquero y una chaqueta ligera.

Aun con el verano a la vuelta de la esquina, el frío se resiste y sigue dando sus últimos coletazos antes de que el Hemisferio Norte entre en época estival, que se prevé caluroso, seco y con pocas nubes.

Tal y como reza el refrán de hoy sobre este mes: "Agua de junio temprana, grandes males subsana". No se sabe a qué males hace referencia, si a la falta de riego en el campo o a otras situaciones, pero esperemos que estas lluvias que están cayendo las arreglen. Por el momento, este pequeño interludio de lluvias y temperaturas más suaves está siendo un pequeño descanso antes de que llegue el bochorno estival en las próximas semanas.

Mañana lluvioso: estas son las pocas provincias que se salvarán de mojarse

En el tercio sudeste y en el extremo norte peninsulares, se espera que la situación climática continúe inestable, tanto con cielos nubosos como con precipitaciones. Aunque durante las primeras horas serán de carácter débil y disperso en la mayoría de estas áreas, en el litoral de Cataluña, sin embargo, pueden llegar a ser intensos ya desde por la mañana.

Por la tarde, las nubes de evolución se generalizarán, intensificándose en forma de chubascos acompañados de tormenta, que podrían llegar a dejar precipitaciones localmente fuertes en áreas de la mitad nordeste de Cataluña, y aún más en el interior sudeste de la Península Ibérica.

Esta clase de lluvias descargan grandes cantidades de agua en un periodo de tiempo muy pequeño, y son muy comunes en la época en la que estamos: pasa una nube gris, deja caer un chaparrón, y al poco tiempo ya se aleja por el horizonte.

En el resto de áreas de la mitad sudeste peninsular es menos probable que se den chubascos y, en caso de darse, casi con total seguridad que sean de menor intensidad.

Por otra parte, tanto en el norte de Galicia, como en la vertiente cantábrica, en el alto Ebro y en el resto del Pirineo, se darán cielos nubosos, con precipitaciones débiles y dispersas, más abundantes en montaña por la tarde. Una mayor altura contribuye a que las nubes se condensen con mayor velocidad, lo que hace que las partículas de agua de unan más fácilmente y acaben precipitándose sobre la zona.

Pero no todo iba a ser lluvia, algunas zonas de España se librarán de los chubascos, aunque con temperaturas más suaves y agradables. No se esperan precipitaciones ni en el centro ni en el sur de Galicia, y tampoco en la Meseta Norte ni en el medio Ebro. En estas áreas, los cielos se prevés poco nubosos o con intervalos de nubes, pero no cubiertos.

Situación en las islas: Baleares y Canarias

En las Islas Baleares puede que se den precipitaciones, pero de forma menos probable e intensa que en el resto de España. Las temperaturas serán muy templadas, con una mínima de 19ºC y una máxima de 27ºC, lo que, sumado a la humedad, se aleja mucho del bochorno que se espera para este verano.

Las Islas Canarias, por su parte, sufrirá un clima más inestable que al que venía teniendo en las últimas semanas. Se esperan intervalos nubosos, y no se descartan precipitaciones ocasionales aisladas en las islas más montañosas. Los vientos seguirán siendo Alisios, que se resisten todavía a abandonar el archipiélago.

El calor se suaviza: máximas muy templadas en casi toda España

Las temperaturas mínimas descenderán en casi toda España, y de forma mucho más acusada en Castilla y León. Las máximas también sufrirán una caída, especialmente en el área mediterránea y en el extremo norte peninsular, así como en el interior sudeste.

Las únicas áreas que verán elevadas sus máximas serán Extremadura y la mayor parte del centro de la Península, allí donde se espera que los cielos estén algo más despejados y la humedad sea menor.

Ni una sola provincia española alcanzará los 30ºC de temperatura máxima, siendo Sevilla y Córdoba las más calurosas con tan solo 29ºC. Les siguen de cerca Lleida y Murcia con 28ºC.

Castilla y León vuelve otro día más a ser la Comunidad Autónoma más fría, con unas mínimas de entre 5ºC y 8ºC: en Ávila (6), Burgos (7), León (6), Palencia (6), Salamanca (8), Segovia (6), Soria (5), Zamora (8), Valladolid (7).

Otros fenómenos: niebla y vientos

Como viene siendo habitual en los últimos días, se esperan probables bancos de niebla matinales en montañas del extremo norte, del tercio sur e Ibérica así como, ocasionalmente, en la mayoría de litorales catalanes.

Se prevé un predominio de vientos de componente norte en la mitad norte peninsular, de componentes norte y este en el Levante, y de componente oeste en el suroeste y Alborán. Se podrán dar intervalos de fuerte en litorales del sudoeste de Galicia.

Consejos de la DGT para conducir con lluvia y tormentas

Si tienes planeado pasar este fin de semana fuera de casa y vas a coger el coche, es recomendable seguir estos consejos de la DGT para evitar accidentes: