El tiempo
Temperaturas extremas de nuevo en estos lugares de Castilla y León, según la Aemet
Zamora y Valladolid, las provincias más afectadas
Tras un sábado demoledor por el calor, este domingo continuará la tónica general. Más calor y calor, con temperaturas extremas que pueden llegar a alcanzar de nuevo los 40 grados.
Y es que las temperaturas vuelven a marcar máximas altas. algo que está perjudicando y, sobremanera, la lucha contra el fuego que se está viviendo en estos momentos en Castilla y León.
La predicción según la Aemet, marca "poco nuboso, con nubosidad de evolución, sin descartar algunos chubascos dispersos con tormenta, preferentemente en zonas de montaña".
Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas sin cambios o en ligero descenso. Y vientos variables, con predominio del suroeste por la tarde, flojos con algunos intervalos de moderados.
Y en qué zonas de la comunidad habrá temperaturas extremas. Pues dos son las provincias, Zamora y Valladolid, con las capitales como protagonistas y localidades como Villalpando, Castronuevo, Medina del Campo o Tordesillas. En Salamanca, Vitigudino-
En cuanto a las mínimas y máximas por provincia serán las siguientes:
- Ávila:20/37
- Burgos:19/37
- León:18/36
- Palencia:20/39
- Salamanca:20/38
- Segovia:21/37
- Soria:16/37
- Valladolid:21/39
- Zamora:21/40
