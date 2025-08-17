Acceso

Castilla y León

El tiempo

Temperaturas extremas de nuevo en estos lugares de Castilla y León, según la Aemet

Zamora y Valladolid, las provincias más afectadas

La ola de calor sigue sin dar tregua en Castilla y León para este domingo
La ola de calor sigue sin dar tregua en Castilla y León para este domingoEuropa Press
Javier Blanco
  • Javier Blanco@BlancoParamio
    Licenciado en Periodismo, ha trabajado en diversos medios como Ceres TV, Cadena Cope y ABC. Desde 2003 trabaja en La Razón Castilla y León.
Valladolid Creada:
Última actualización:

Tras un sábado demoledor por el calor, este domingo continuará la tónica general. Más calor y calor, con temperaturas extremas que pueden llegar a alcanzar de nuevo los 40 grados.

Y es que las temperaturas vuelven a marcar máximas altas. algo que está perjudicando y, sobremanera, la lucha contra el fuego que se está viviendo en estos momentos en Castilla y León.

La predicción según la Aemet, marca "poco nuboso, con nubosidad de evolución, sin descartar algunos chubascos dispersos con tormenta, preferentemente en zonas de montaña".

Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas sin cambios o en ligero descenso. Y vientos variables, con predominio del suroeste por la tarde, flojos con algunos intervalos de moderados.

Y en qué zonas de la comunidad habrá temperaturas extremas. Pues dos son las provincias, Zamora y Valladolid, con las capitales como protagonistas y localidades como Villalpando, Castronuevo, Medina del Campo o Tordesillas. En Salamanca, Vitigudino-

En cuanto a las mínimas y máximas por provincia serán las siguientes:

  • Ávila:20/37
  • Burgos:19/37
  • León:18/36
  • Palencia:20/39
  • Salamanca:20/38
  • Segovia:21/37
  • Soria:16/37
  • Valladolid:21/39
  • Zamora:21/40

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas