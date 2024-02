Besteiro erige a Sánchez como el mejor presidente de la historia de la democracia

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha aprovechado hoy su intervención en el mitin de Ourense, en el que ha estado acomopañado por Pedro Sánchez, para destacar las trayectorias tanto de José Luís Rodríguez Zapatero como del propio Sánchez, a quien ha situado como el mejor presidente del Gobierno de la historia de la democracia.

En este marco, el candidato del PSdeG ha manifestado que las cosas "nunca fueron fáciles para los socialistas" y que "siempre tuvimos que luchar por ellas".

Asimismo, Besteiro ha cargado contra la actitud de confrontación del PP en la Xunta, que en su opinión, impide que Galicia avance, y ha defendido que, de cara a las próximas elecciones autonómicas, es necesario "tener ambición de país" y "poner fin a la política de poner palos en las ruedas".

De este modo, ha pedido apoyo para "enchufar" Galicia a España y a Europa. "Tenemos que enchufar Galicia a España y a Europa, y si me apuran a América, Galicia no necesita ser una isla, necesita estar enchufado", ha incidido, antes de asegurar que "vamos a movilizarnos a tope porque el cambio es posible". "Tú y yo, Pedro, aquí en Galicia, vamos a ser imparables", ha añadido.

Además, el líder de los socialistas gallegos ha defendido el avance en derechos, poniendo el foco en el derecho a hablar gallego en el Congreso. "Dijeron no y efectivamente lo cumplen, Alberto ya no entiende el gallego", ha apuntado el socialista en alusión al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que a reprochado, "fue cruzar Pedrafita (Lugo) y Padornelo (Zamora) y ya no lo habla para nada"

Más reproches

El candidato socialista ha continuado con sus reproches hacia el PP asegurando que Ourense ha sido la provincia "más castigada por el PP en toda la democracia", aunque "la usan de campo de batalla para sus peleas internas". En esta línea ha asegurado que, en contraposición, el PSOE ofrece "futuro". "No hay una obra que se relacione con el PP importante, obras importantes, proyectos que cambian la historia de una provincia", ha recriminado.

Asimismo, ha asegurado, con más reprohces hacia Rueda, que este es un candidato "ausente", "escapado" y "desaparecido" y que no es capaz de "dar la cara". "Ese es el problema del PP, que no quiere dar la cara ante los problemas de Galicia", ha dicho Besteiro, asegurando que el PP "escapa de responsabilidades".