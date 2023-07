Cosas de campaña

Llámenme mal pensado, pero detrás de la propuesta de Pere Aragonès para investir a Pedro Sánchez parece que está la mano de Génova. Que el guion del presidente Aragonés ha sido dictado desde la sede del PP. Es curioso que el líder de ERC no le envíe ningún mensaje a Feijóo, en primer lugar, y en segundo las peticiones son de risa. Traspaso de Rodalíes, Pacto Fiscal y mesa de negociación para hacer un referéndum.

El traspaso de las cercanías de Renfe es el cuento de nunca acabar porque básicamente la Generalitat se hace la remolona. Esta legislatura las podría haber conseguido pero gestionar este tráfico es un caramelo envenenado porque la Generalitat no está preparada. Como ejemplo sirva que los Ferrocarriles de la Generalitat tienen una incidencia cada dos días. La última más conocida, clamorosa. Un tren con destino Terrassa acabó en Sabadell. La petición de pacto fiscal es una entelequia.

Negociar la financiación autonómica es una exigencia porque lleva en el baúl de los recuerdos desde 2010. Ni Rajoy, ni Sánchez la han afrontado, y el nuevo gobierno debe hacerlo. La última vez que Catalunya pidió el pacto fiscal fue de la mano de Artur Mas en una reunión en Moncloa con Mariano Rajoy. Cajas destempladas fue la respuesta y la cosa acabó como acabó en 2017. La última petición parece más un brindis al sol y a contentar al PP que la ha recibido encantado para atizar a Sánchez. Que la mesa de negociación siente las bases de un referéndum. De independencia, of course.

Pedro Sánchez ha reaccionado inmediatamente. No es no, dijo en La Sexta. Y no es no ha sido toda esta legislatura por parte del Gobierno y del PSC, que no está por la labor porque en su hoja de ruta si hay referéndum es sobre una reforma estatutaria constitucional y reglamentaria. La incógnita es por qué Pere Aragonés no exige a Feijóo referéndum, pacto fiscal y el traspaso de cercanías. La respuesta es obvia: ERC le ha hecho un favor al PP. ¿Por qué? A esto no tengo respuesta, pero sorprenden estos arrumacos de última hora. Así lo ha visto Junts per Catalunya. Su candidata, Miriam Nogueras, poco más o menos le ha dicho a Aragonès «anda ya». Vamos que la propuesta está muerta antes de empezar y solo se entiende porque ERC se pegará un trompazo el domingo y el Partido Popular le ha echado un cable.

Lo cierto es que el tema se ha hecho un hueco tras la resaca del debate a tres con el representante de la «derechita cobarde» ausente. Los hooligans de Feijóo dicen que ha sido un acierto no estar en un encuentro de perdedores. Bueno, cuidado con los perdedores. Ayuso llegó así a la presidencia de Madrid y ahora María Guardiola a la de Extremadura y no digamos en los más de 50 ayuntamientos que gobierna el PP de la mano de Vox. No estar en el debate dejó claro que Feijóo necesita a la ultraderecha pero no quiere que se note. El problema es que los españoles hace tiempo que se cayeron del guindo. Y lo saben.

Quedan 48 horas para poner punto y final a la campaña y el 23J votaremos. Incluso han votado los que pidieron el voto por correo. Los agoreros que ensuciaron la campaña se han quedado sin argumentos y reniegan de sus intentos de enfangar la campaña. A estas alturas apenas un 5% de los votantes no lo han hecho. En 2019 no lo hicieron un 9% y en algunos comicios las cifras llegaron al 13%. CCOO también debería explicar por qué dijo a primeros de junio que solo se deberían contratar 4500 trabajadores adicionales para luego pedir 20.000. Lo cierto es que se han contratado 20.300 y todo ha salido bien en tiempo y forma y se podrá votar hasta hoy al mediodía. Ahora solo queda que alguien siembre la duda con el recuento de votos. También es una empresa pública y hay un socialista al frente. Cosas de campaña.