Debate Electoral a tres en RTVE, en directo: última hora de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal

RTVE podría haber querido poner en evidencia al líder del Partido Popular por decidir no acudir a un debate que, sin su presencia, no se debería haber realizado, y para ello habría manejado la posibilidad de dejar un atril vacío en el "debate a cuatro", como lo definieron desde el principio a pesar de que Núñez Feijóo optó desde el primer momento por no acudir.

Finalmente, según informa el ente público, "no está permitido por la Junta Electoral Central (JEC) que quede un atril vacío, porque hay una sentencia del Tribunal supremo al respecto".

Esta sentencia, del año 2000, hace referencia se refiere a las elecciones autonómicas de Andalucía de 1999, cuando la televisión pública regional, Canal Sur, celebró un debate electoral en el que el PP optó por no participar. En ese caso, la corporación televisiva, con el PSOE en el Gobierno de la Junta, quiso dejar el atril de los populares vacío. El Tribunal Supremo declaró que no se podía penalizar de manera informativa o política la no participación de un partido en un debate.

Así, según dicha sentencia del Supremo, dejar una silla vacía, "o cualquier otro modo de hacer patente la negativa de un partido a participar en los debates", suponía una penalización informativa y política. Entonces fue la Junta Electoral Central de Andalucía la que obligó, con el respaldo del órgano judicial, a retirar la silla vacía del plató.