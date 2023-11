La noche más movida de Esther Doña en el 25º aniversario de LA RAZÓN: de su encuentro con Pedraz a su momento fan con los Reyes

LA RAZÓN celebró anoche su 25 aniversario por todo lo alto con un fiestón que sigue dando de qué hablar. Miles de rostros conocidos pertenecientes a todas las esferas de nuestro país asistieron al festejo organizado por este diario, marcado por la presencia de los Reyes de España, los encargados de inaugurar la velada.

Sin lugar a dudas, fue una noche muy emocionante para todos los invitados. Especialmente para Esther Doña. La socialité se reencontró con Santiago Pedraz, su expareja, durante la celebración del 25 aniversario de LA RAZÓN. El juez de la Audiencia Nacional acaba de ser padre junto a su nueva novia, Elena Hormigos, la abogada que le devolvió la ilusión en el amor tras su sonada ruptura con la viuda del marqués de Griñón. Era la primera vez que se veían desde que nació el cuarto hijo de Pedraz.

Esther Doña vivió una montaña rusa de emociones durante toda la velada. Ya no solo por el reencuentro con su exprometido Santiago Pedraz, sino por su momento fan con los Reyes de España. La socialité no dudó en acercarse a Sus Majestades y fotografiarse con ellos. Tras ese momento, la excolaboradora de "Y ahora Sonsoles", después de saludar a Don Felipe y Doña Letizia, publicó de inmediato las instantáneas en su perfil de Instagram, donde acumula más de 17.000 seguidores. "Ayer tuve el placer de acudir al XXV aniversario de LA RAZÓN y poder saludar a nuestros Reyes", titulaba junto a un carrousel fotográfico.

La socialité no fue la única que le pidió una foto a los Reyes de España. Belén Esteban, Eduardo Navarrete o Marta Riesco, entre otros tantos famosos, se acercaron a Don Felipe y Doña Letizia y pudieron charlar con sus Majestades durante un minuto. "Que la Reina Letizia me pregunte por mi madre y mi hija ha sido lo más grande. Me temblaban hasta las piernas", confesaba la de Paracuellos a LA RAZÓN.