¿Qué se juega cada partido en las elecciones vascas?

PNV: Volver a gobernar y evitar el sorpasso de Bildu

Es el partido que más se juega y la gobernabilidad está en liza con Bildu. Las encuestas reflejan que sigue siendo el partido más votado por su gestión, estructura e historia en el País Vasco y ello puede ocurrir si los números dan para sumar con el PSE o Sumar. Si bien, tienen a la contra la presentación de un candidato desconocido, Imanol Pradales y saben que ello puede favorecer a Bildu, quien advierte con el sorpasso. Es por eso que el PNV lo fía todo a la «máxima movilización».

Bildu: Ganar no será suficiente: necesita cerrar un acuerdo que el PSE niega

Las encuestas están a su favor. Los abertzales han renovado su candidato con lo que ponen distancia con la imagen dura de Bildu. El líder Pello Otxandiano libra el pulso con el PNV, también con candidato nuevo. Creen que estos comicios pueden ser “decisivos” para culminar el “cambio de ciclo” que creen tocar. Se crecen con el éxito de las opciones nacionalistas –como demostró el BNG en Galicia-, y no esconden sus cartas; hacer del País Vasco un estado independentista. Algo que, como ya advirtió la pasada semana Arnaldo Otegi pasa por llegar al Gobierno.

PSOE: Ser el «dique» contra el ascenso de Bildu y no faltar a su palabra

Ser el “dique” que impida que Bildu pueda gobernar. Es el gran reto que tiene el candidato del PSE, Eneko Andueza, consciente de que si consigue ser la primera fuerza se complicaría todo: tanto que el PSE sea llave de gobierno como el precio que los abertzales pongan a su apoyo en el Congreso. Lo cierto es que el PSE puede ser decisivo para la gobernabilidad de PNV o de Bildu, que ahora está empatados según las encuestas. Los socialistas tratan de no desojar la margarita, conscientes de que ambos partidos son sus socios imprescindibles en el Congreso y tratando de no faltar a su línea roja, no dar el poder a Bildu.

Podemos: Otro descalabro tras el desgaste por su lucha sin cuartel con Sumar

Concurren separados de Sumar y arrastran el desgaste que la formación morada atrae desde su divorcio en el Congreso con los de Yolanda Díaz. Los sondeos confirman su hundimiento, que precede del descalabro obtenido en Galicia. Ahora, en el Parlamento Vasco es casi asegurado. Bildu ha ido ganando terreno en su espacio. Aun así, Elkarrekin Podemos cuenta con mayor implantación y con una candidata conocida, Miren Gorrotxategi.

PP: “No ponerse techo” y aprovechar el hundimiento de Cs y Vox

El PP estrena candidato, un mensaje en sí mismo con el que tratará de conseguir una apertura de su electorado. Si bien, sabe que las elecciones vascas no serán su nicho, lo cierto es que llega a este ciclo después de arrasar en Galicia, por lo que cuenta con el viento a favor para retener o ensanchar los seis escaños que tiene en la actualidad. Además, ayudará el hundimiento de Ciudadanos y el mal desarrollo de Vox en País Vasco. Ese es el verdadero reto del PP, que se juega aumentar su poder para consolidar el proyecto nacional de Feijóo. El propio líder del PP fue el que puso este listón a principios de año, cuando se abría el calendario electoral. “Vamos a pelear para ser decisivos en un nuevo ciclo político que pronto se abrirá en Euskadi y vamos a trabajar para lograr otra victoria en unas elecciones generales como son las europeas”, prometió. Además, esta misma semana pidió a De Andrés y Alejandro Fernández -candidato en Cataluña- si bien conscientes de que no podrían acariciar la mayoría absoluta, “no ponerse techo”. En el PP creen que podrán arañar votos a PNV y PSE y eso pasará si cala el mensaje de que el PP vasco es “la única opción constitucionalista” que no dependerá de la izquierda, según explican en Génova. La presencia de Feijóo -en contra de las gallegas- no será tan acentuada.

Vox: Retener su único escaño para no caer en la irrelevancia

Vox se juega su implantación en País Vasco. Necesitan al menos retener el único escaño que obtuvieron por Álava en 2020. Mejorar el resultado no es una opción que ofrezcan las encuestas. Llegan a las elecciones vascas después de confirmar su irrelevancia en Galicia, donde se quedaron de nuevo fuera del parlamento. La presencia de Santiago Abascal para apoyar a la candidata Amaia Martínez será total en campaña

Sumar: Entrar obligatoriamente para no dar la razón a Podemos

Entrar obligatoriamente en el parlamento para no dar la razón a Podemos, que censura que Yolanda Díaz haya roto su espacio para fracasar igualmente. Después de su fracaso en Galicia –territorio con el que se estrenó Sumar a nivel autonómico– otro varapalo podría ser letal. Aspiran a relevar a Podemos como referente en el espacio a la izquierda del PSOE. Carecen de implantación y los sondeos le otorgan entre cero y dos escaños. Salvarían con esta cifra los muebles si son útiles al PSE para reeditar el gobierno con el PNV.