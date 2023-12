Cambiar los seguros de dispositivos empleando tecnología, el propósito de Insurama

Generar una experiencia totalmente distinta a lo que existe en el mercado de seguros, desde la venta a todo el ciclo de cliente: gestión en una app, tramitar siniestros, hacer el seguimiento…

Así surge Insurama de la mano de Sergio Balsa, su co fundador y CSO, quien ya tenía una amplia experiencia en el sector de los seguros. Gracias al uso de las tecnologías “puedes construir productos mucho más limpios y mucho más transparentes para el cliente final”, asegura, añadiendo que su empresa elimina los costes ocultos que suelen traer los seguros de dispositivos electrónicos. “Muchos de ellos son franquicias, con lo que el cliente no sabe que tiene que pagar un coste en caso de siniestro como en los coches”, defiende. Otra de esas situaciones ocultas para el cliente es la cobertura por robo. “Los productos tradicionales te decían que cubría el robo, pero en realidad en la letra pequeña decían que el robo tiene que ser con violencia, el hurto no te lo aseguran”.

Además, Insurama asegura que se diferencia por su modelo de negocio y por la experiencia que ofrece al usuario. Según manifiesta, los seguros de dispositivos electrónicos no contemplan la devolución de los meses no utilizados o su posible utilización en otro equipo. “Si te compras un móvil antes de que terminase el periodo de cobertura del seguro, se perdía ese dinero”, explica, mientras que defiende que a través de su app cualquier cliente puede, en todo momento, cambiar el equipo asegurado. “Eso hace que tengamos clientes históricos con nosotros desde hace más de 5 años”, subraya.

Esta mayor transparencia y satisfacción del cliente es lo que, asegura, motiva a los comerciales de las tiendas físicas a recomendar su seguro. “No nos recomiendan porque ganen más o porque les pagamos más. Lo hacen porque sus empleados están más tranquilos vendiendo nuestros seguros. Este es el secreto”, defiende.

Más productos

Aunque Insurama nació para asegurar dispositivos electrónicos (de hecho, móviles, tablets, portátiles y relojes son los principales objetos), su CEO asegura que están trabajando en soluciones para otro tipo de “casi cualquier bien físico”, siempre y cuando tengan un cierto valor económico, por encima de los 150-200 euros.

A ello habría que añadir los servicios o productos de adicionales que no solían ser comercializados junto a los seguros de dispositivo. Un ejemplo sería el que la cobertura no es solo para un equipo, sino que puede ser multi dispositivo para asegurar el resto de productos de la familia o el hogar. “Es una manera muy cómoda para el cliente, que no se tiene que estar acordando de decirle al seguro si se ha comprado algo nuevo. En cuanto sale de la tienda con algo comprado ya está seguro”, explica. Para recibir esto, el cliente tiene que decir previamente el nivel de confort con el capital que quiere asegurar.

Además, Insurama asegura que también cubre los productos de segunda mano e, incluso, aquellos que meses después de ser comprados nuevos quieren ser protegidos. “Cubrimos todo tipo de bienes, sean nuevos o usados, reacondicionados o que los hayas comprado hoy o hace dos años. Y lo hacemos porque contamos con la tecnología para poder evitar que esa bondad de oferta se convierta en un problema a través del fraude”, asegura.

Según las estadísticas de las aseguradoras, el 30% de las denuncias que circulan en España relativa de robos de dispositivos electrónicos son falsas. “La propia policía desarrolló un algoritmo que está implantado en todas las comisarías de policía que, a medida que va redactando la denuncia, infiere si esa denuncia tiene pinta de ser falsa. Nosotros colaboramos activamente con muchísimas comisarías”, asegura Balsa.

Usando la inteligencia artificial y la automatización, Insurama asegura que es capaz de detectar estos intentos de fraude. “Si aseguras un equipo usado, tienes que descargarte nuestra app y hacerte una serie de fotos con el dispositivo. El algoritmo de inteligencia artificial, que está entrenado con miles y miles de fotos, verifica que esas fotos están bien tomadas”, detalla, para evitar que el usuario “tape” el daño que pueda tener el equipo.

Además, Insurama puede geolocalizar (con el consentimiento de los usuarios) los equipos asegurados para que, en la correspondiente denuncia por robo, se pueda verificar que la información es correcta.

El uso de la IA por parte de esta empresa de seguro no se queda ahí, si no que se puede usar para, precisamente, arrancar los procesos de apertura del siniestro. Un sistema que, gracias a la factura de compra, puede ahorrar varias horas.

“Al final, más del 90 por ciento de nuestros clientes son honestos. Y quieren pagar lo justo por un producto. Tenemos que conseguir que ese 8-7-6- 5% que no lo son no hagan que tengamos que cambiar las condiciones del programa”, defiende.

Cabe señalar que Insurama ha levantado más de 12 millones en dos rondas de financiación y que está cerrando en este momento la tercera. Según sus datos, la compañía gestionar más de 20 millones de euros en primas y espera terminar este año operando en 5 paises (ahora lo hace en tres) y con más de 60 empleados. Para el próximo año esperan duplicar la plantilla y estar presentes en “al menos” 7 países.