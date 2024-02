Google y su cruzada contra las empresas de software espía

Existe una tendencia preocupante en la industria, donde muchas empresas de tecnología abusan de sus herramientas para piratear móviles, vigilar laoposición política y espiar periodistas. Esto captaría la atención del gigante del Internet, Google, manifestándose contra una serie de compañías de software espía y amenazando con tomar medidas contundentes.

Los hallazgos mencionados provienen de Alphabet Inc (Empresa Matriz de Google), razón por la que captó rápidamente la atención de la industria tecnológica. No es de sorprenderse, después de todo, hablamos de un estudio con una de las campañas antipiratería más eficientes del sector. Lo cual se traduce en un enfoque solido contra las actividades ilegales en línea.

Google revela un aumento alarmante en el uso de software espía

En un informe publicado el martes, se reveló un alarmante aumento en el uso de herramientas de piratería informática peligrosas. Ante esto, se instó a EE.UU y sus aliados a tomar medidas urgentes para controlar y regular la industria del software espía. Algo que cobra relevancia tras el descubrimiento del software espía, Pegaso, en los dispositivos de múltiples personas alrededor del mundo. Esto incluye políticos y personal proveniente de otras instituciones.

Los investigadores de Google señalaron que si bien el software de NSO Group es ampliamente conocido, otras empresas contribuyen a la proliferación de software espía. El hecho de que haya múltiples actores involucrados en la creación y distribución de este tipo de software plantea una seria amenaza para la seguridad de Internet. De ahí que múltiples organizaciones busquen tomar medidas para salvaguardar la privacidad y seguridad de los usuarios.

Posteriormente, los investigadores también revelaron una lista de empresas que ofrecen una amplia gama de servicios para acceder a teléfonos móviles. Estas entidades evolucionaron sorprendentemente para eludir las últimas medidas de seguridad implementadas por Apple y Google en sus respectivos sistemas operativos, iOS y Android.

Empresas de ciberseguridad implicadas en actividades de espionaje

Por esta razón, el gigante Google está rastreando al menos 40 empresas involucradas en la creación de software espía y otras herramientas de piratería. Esto con el objetivo de tomar medidas contundentes para abordar la creciente amenaza. Entre ellas se encuentran nombres como Cy4Gate, RCS Labs, Intellexa, así como empresas menos conocidas como Negg Group en Italia y Variston en España.

Por su parte, Negg Group, empresa supuestamente centrada en ciberseguridad, se convirtió en objetivo de Google tras descubrir que su software era utilizado para espionaje en Italia, Malasia y Kazajstán. Por otro lado, Variston infectó dispositivos deusuarios a través de navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox y aplicaciones de iOS. Al mismo, otra empresa, Mientras tanto, Protected AE, también conocida como Protect Electronic, fue señala por utilizar una técnica similar.

Dichos proveedores desarrollaron numerosas herramientas y trucos para acceder a teléfonos, computadoras y otros dispositivos. Esto representa una preocupación no solo para las grandes empresas tecnológicas, sino también para los principales gobiernos a nivel mundial. Una que se intensifica a medida que las nuevas tecnologías avanzan rápidamente y se hace cada vez más necesaria la implementación de regulaciones adecuadas.

Google realiza un llamado contra la actividad de software espía

El informe de Google llega en un momento crucial, coincidiendo con el anuncio de Estados Unidos sobre una política de restricción de visas dirigida a involucrados en el uso indebido de software espía comercial. Esta tiene como objetivo imponer restricciones a las personas que se sospecha que estuvieron involucradas en el abuso de esta tecnología. Así como a aquellos que facilitan y se benefician de tales acciones.

Al mismo tiempo, el Reino Unido y Francia se unieron para celebrar una conferencia diplomática en Londres. Esto con el objetivo de establecer un nuevo compromiso internacional que abordara de manera efectiva la creciente proliferación de herramientas de software espía. Así pues, trabajando en conjunto con otras organizaciones para identificar y regular estas prácticas.

Según un portavoz de Google, el informe y los anuncios no están conectados. Sin embargo, esto representa una serie de pasos que se esperaba que los legisladores tomasen para abordar el problema del software espía. Actualmente, de los 40 proveedores que Google rastrea, cada uno tiene diferentes niveles de exposición pública y sofisticación en sus prácticas, no están directamente relacionados. Por otro lado, las cinco empresas mencionadas en el informe no pudieron ser localizadas