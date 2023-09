La startup de suscripción de viajes Caravelo levanta 3,5 millones de euros en una nueva ronda

Caravelo, unastartup que ofrece soluciones de suscripción de viajes, acaba de cerrar una ronda Serie A de 3,5 millones de euros. Una operación liderada por Samaipata en la que también participan Adara Ventures y otros inversores existentes.

Esta ronda representa una de las mayores inversiones de Samaipata en una startup en etapa temprana, aunque Caravelo ha sido seleccionada recientemente por el programa “Scaleup Spain Network” como una de las 13 startups con mayor potencial de crecimiento en España.

Suscripción de viajes

Caravelo ofrece soluciones de suscripción de viajes lo que permite, según la compañía, que estas empresas incrementen sus ingresos y cuota de mercado. Fundada en 2015, ofrece soluciones y experiencia en programas de suscripción de vuelos a aerolíneas. Actualmente trabajan con más de 20 aerolíneas, incluyendo Volaris, Alaska Airlines y Wizz Air.

Estas aerolíneas “pueden ser desconocidas para una audiencia española, pero en realidad son mucho más grandes que la mayoría de las aerolíneas locales”, destaca para La Razón Iñaki Uriz, Co-fundador y CEO de la startup, que destaca que, por el número de aviones que tienen operativos en 2023, Alaska Airlines es 2,5 veces más grande que Vueling y casi 4 veces más grande que Iberia, Volaris es el 82% del tamaño de Vueling y 1,2 veces el tamaño de Iberia mientras que Wizz Air es 1,5 veces más grande que Vueling y 2,2 veces más grande que Iberia.

“También hay que señalar que, a pesar de su nombre, Alaska Airlines no es una aerolínea de Alaska, sino la quinta aerolínea más grande de los Estados Unidos. Volaris es la aerolínea más grande de México y la décima más grande de América del Norte”, enfatiza este emprendedor, que añade que Wizz Air “es la cuarta aerolínea más grande de Europa, aunque en páginas como Wikipedia se clasifica como la séptima. Esto sucede porque, legalmente, los grupos de aerolíneas como IAG (Iberia + British Airways + Vueling) o AF/KLM que incluyen varias aerolíneas se cuentan como una sola aerolínea”.

A través de Caravelo, las personas y las empresas pueden hacer suscripciones de viajes. Con este sistema, los usuarios pagan una cuota periódica y obtienen acceso a un número determinado de viajes. Según detalla en su página web, con cada ciclo de pago, se restablece el número de viajes disponibles, y los viajes no utilizados se pierden. La startup asegura que estas suscripciones de viaje son ideales para aumentar la demanda incluso en usuarios que no tienen previsto viajar, por lo que, asegura, pueden ser una gran herramienta para incrementar la cuota de mercado, aumentar los beneficios y crear un flujo de ingresos estable y recurrente.

Aunque no contestan a la pregunta de cuántos viajes se acaban “perdiendo”, sí que detallan que el perfil de usuario que utiliza este sistema “cambia significativamente de una aerolínea a otra e incluso dentro de la misma aerolínea”, siendo una mezcla de viajeros de ocio y de negocios.

Ventajas de la suscripción

Según el CEO y co fundador de Caravelo, este sistema tiene ventajas tanto para usuarios como para las aerolíneas.

Para los pasajeros, los beneficios se establecen en “precios más bajos y una experiencia de compra más sencilla y menos estresante”. Respecto al primer punto, Uriz explica que estos precios más asequibles se consiguen porque las aerolíneas “no tienen que gastar dinero en marketing y publicidad para convencer a los usuarios de que compren”. Mientras, “la reducción del estrés proviene del hecho de que los usuarios no necesitan buscar y comparar vuelos, simplemente inician sesión y eligen el tiempo y el lugar al que quieren viajar”.

Mientras, para las aerolíneas, los beneficios provienen de un mayor "lifetime value" de cliente y cuota de mercado. “La cuota de mercado aumenta porque una vez que los clientes están suscritos, ya no buscan vuelos y siempre viajarán con la compañía a la que se suscribieron. Esto, a su vez, aumenta el "lifetime value" de cada cliente”.

Más allá de las aerolíneas

Históricamente, Caravelo se ha centrado en las aerolíneas, pero tal y como reconoce Iñaki Uriz a preguntas de La Razón, la start up esté en “proceso de expansión y ya hemos firmado acuerdos en otras verticales” aunque dichos programas aún no están “listos para ser lanzados por cada cliente”.

Eso sí, esta nueva ronda “se utilizará para crecer en las verticales actuales y explorar otras nuevas”.

En cada vertical, los beneficios de la start up provienen en forma de “tarifas de licencia y una pequeña comisión”.