Webel, el “glovo” para servicios del hogar, cierra una ronda de 2,1 millones de euros

Webel, la start up fundada por Nacho Tejero, Carlos Estévez y Guillermo Urquijo y que lleva servicios a la carta a domicilio, más allá de la compra o la comida (como Glovo), acaba de cerrar una ronda por 2,1 millones de euros, con los que la compañía quiere ahondar en su expansión e internacionalización.

Así, y tras operar en Madrid, Webel quiere llevar su presencia a Málaga, Sevilla y Valencia e incluso internacionalizarse (arrancando en Italia) el año próximo. El fondo estonio Trind VC y ZAKA Venture Capital, además de la española Decelera Ventures, están detrás de esta operación.

Según destacan los fundadores, fue en 2018 cuando se dieron cuenta de que se podía pedir la entrega a domicilio de cosas como compra, comida e incluso flores pero que no existía ninguna app para contratar servicios a domicilio como limpieza de hogar o belleza a domicilio.

La entrega a domicilio “es un sector muy complejo, muy fragmentado y con muchos intentos previos que no han funcionado, pero sin duda es una necesidad real de los usuarios”, en valoraciones de Nacho Tejero, CEO de Webel. Este mismo responsable detalla a La Razón que en estos momentos se pueden contratar 33 servicios en total, desde limpieza del hogar, a conceptos más novedosos como belleza o fisioterapia a domicilio. “El más solicitado, por ahora, es limpieza. Al final es muy común y hay muchos clientes que necesitan el servicio y muchos profesionales que lo ofrecen. Dicho esto, pensamos que la belleza a domicilio, por ejemplo, va a sufrir un tirón importante en el corto plazo”, detalla, añadiendo que se pueden incluir “miles”: “desde informáticos para ir al hogar a psicólogos o abogados. El modelo se adapta a muchas categorías y lo único que tenemos que ser muy buenos es decidiendo en qué categorías gastamos los recursos”.

Negocio y funcionamiento

Desde el punto de vista del usuario, el cliente debe buscar el servicio que necesita en la app y comparar entre todos los profesionales. Una vez decidido, se puede “contratar en 3 clics a tu profesional. Todo el proceso de reserva (incluido el pago) se realiza a través de la app”. Mientras, para los profesionales que ofrecen sus servicios, deben determinar su área de influencia, horario, servicios que se ofrecen y el precio. El profesional “recibe solicitudes de clientes interesados y acepta los servicios que puedas realizar”.

En este sentido, Tejero reafirma que el precio de los servicios lo establece el profesional “libremente. Lo único que se pone son límites mínimos para que haya profesionales que cobran demasiado poco (no se permiten precios menores a 9€/h)”.

Sobre estos precios, Webel se lleva una comisión, que se cobra a los profesionales. “Webel se lleva cerca de un 10% por servicio. Es la comisión más baja del mercado de lejos (la media del mercado es del ~25%)”, segura el CEO de la startup.

Preguntado sobre qué pasa en caso de que ocurra algún tipo de incidente en casa del usuario cuadno se está realizando el servicio contratado a través de Webel, Nacho Tejero señala que la responsabilidad es “directamente del profesional, pero indirectamente de Webel. Es decir, a pesar de que Webel no puede hacerse responsable porque no somos quienes realizamos el servicio, sí tenemos una responsabilidad ética y moral para con nuestros usuarios. Por este motivo, si algo sale mal, no solo estamos detrás para ayudar al cliente o profesional con lo que necesite, sino que en muchos casos procederemos al reembolso íntegro del importe del servicio”, detalla.

Preguntado también sobre los pros y los contras de tener una aplicación multi servicio frente a otras opciones más especializadas en un solo mercado, el CEO de Webel defiende el 35% de sus clientes se descarga la app “porque no la necesitan en el corto plazo, pero saben que en algún momento necesitarán por la cantidad de problemas que resolvemos”.

Además, detalla que, de media, un usuario busca 3.5 categorías distintas (“lo que habla muy bien de que tiene múltiples necesidades” mientras que, por parte de los profesionales, estos ofrecen de media dos categorías de servicios (como limpieza y cuidado de niños). “Un approach multicategoría es mucho más complicado de ejecutar (ya que hay que adaptar el modelo a cada categoría específica), pero hay muchísimas sinergias en ello y, bien ejecutado, es un modelo ganador (ya que es más barato captar usuarios, tanto clientes como profesionales) así como estás más en el top of mind porque resuelves más de un problema a tus clientes”, subraya Tejero.