¿Qué hará Vox con las dietas de desplazamiento?

El partido que lidera Santiago Abascal, Vox, pidió al Gobierno -antes de la crisis del coronavirus y también durante la misma- la eliminación de subvenciones a partidos políticos, lo que supondría una renuncia y alivio de las arcas públicas,según destacan desde el partido. El portavoz de Sanidad Vox en el Congreso, Juan Luis Steegman pidió durante la comisión en la que comparecía el ministro de Sanidad, Salvador Illa que se financie mejor a los proyectos sanitarios. “¿15 millones de euros para las televisiones afines y 23 millones para el instituto de investigación Carlos III?”

Vox presentó un decálogo de propuestas donde reclama, en su punto octavo del plan de “ProtejamosEspaña”, que se eliminen también las subvenciones de las organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y organizaciones no gubernamentales. Además, apuestan por la paralización inmediata de la ejecución de toda partida presupuestaria en España que no vaya dirigida a funciones básicas del Estado mediante la supresión de todas las partidas no esenciales así como la incorporación de los liberados sindicales a sus puestos productivos en los sectores críticos como sanidad y fuerzas del orden.

¿Y las dietas?

Respecto a las llamadas “dietas por desplazamiento”, fuentes del partido indican que se trata de unos suplementos que los diputados de circunscripciones distintas a Madrid reciben para sufragar vivienda y transporte, algunos de ellos con viviendas alquiladas en la capital por su función en las Cortes, por lo que Vox deja la decisión de renunciar o no a esas cantidades a cada diputado y responde a las circunstancias personales de cada uno. Dentro del Grupo Parlamentario Vox, destacan, hay diputados que han expresado su deseo de donar a asociaciones concretas ese dinero y otro que ya han realizado donaciones personales e incluso liderado campañas de crowfunding para conseguir material sanitario.

Es el caso de la diputada de Vox por Madrid, Mireia Borrás desde su cuenta de Instagram está impulsando una campaña de crowfunding y con el dinero recaudado están comprando material sanitario. En concreto, han logrado comprar ya la primera tanda de respiradores que, que según ella misma narra en sus stories de Instagram irán directos al hospital de IFEMA.

Los 52 diputados del grupo Vox y los trabajadores del mismo, continúan trabajando desde sus casas y han presentado entre el 16 al 22 de marzo 2 Proposiciones de Ley, 6 solicitudes de comparecencia, 7 preguntas orales en Comisión, 14 solicitudes de datos o informes, 26 Proposiciones No de Ley, 361 preguntas escritas. En la semana del 23 al 29 de marzo: 523 preguntas escritas, 46 PNL,1PL, 10 solicitudes de datos e informes, 1 escrito Mesa de comisión, 1 recurso inconstitucionalidad, etc.