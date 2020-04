¿Fake news? Europa también señala a Sánchez

Alemania: «¿Otro rescate a España?»

Una enfermera ayuda a un paciente, al que acaban de quitar el respirador para que salude a su familia a través de una videollamada. Así empieza la crónica sobre el coronavirus en España que unos 14 millones de alemanes, el 41,9% de la cuota de pantalla, vieron a través del telediario de la cadena pública ARD. El corresponsal en Madrid se refiere a la caída del número de muertos, al alargamiento del confinamiento y a las terribles consecuencias que la pandemia tendrá para la economía española. Una visión que, sin embargo, no comparten todos los medios germanos.

Destaca la férrea postura del sensacionalista «Bild», el periódico más leído de Alemania, que insta a que Berlín se defina de forma clara. «El gobierno debe decir claramente a los contribuyentes cuánto les costará el rescate de Italia, España y compañía y si somos capaces de pagarlo». El «Frankfurter Allgemeine Zeitung» va más allá y remarca cómo España ha idealizado su pertenencia a la Unión Europea a la hora de generar presión política o cómo los fantasmas de la última crisis están despertando una vez más en el país. «Después de que la UE ayudase a los bancos españoles en apuros, el gobierno conservador ordenó una serie de dolorosas medidas -apunta el diario-. Uno de los resultados fueron los recortes en el sistema de atención médica que ahora están evidenciando una serie de deficiencias».

Francia: Críticas por la muerte de mayores

La Prensa francesa se ha hecho eco durante las últimas semanas en varias ocasiones de la situación que vivía España. Especial repercusión han tenido episodios como los brotes de coronavirus en residencias de ancianos, ya que Francia tampoco ha escapado a esa realidad. Así, a finales del mes de marzo se multiplicaron artículos sobre la aparición de cadáveres en residencias españolas y periódicos como «Le Parisien» se preguntaban en sus tribunas si se estaría dando una situación parecida en geriátricos galos, donde poco a poco se han ido confirmando brotes de Covid-19 tan importantes como los de España.

El otro tema recurrente en los medios ha sido sobre el modelo de confinamiento español, más estricto desde el principio que el francés. Ayer mismo el diario «Le Monde» titulaba uno de sus artículos: «En España los niños están más estrictamente confinados que los perros», y son numerosas las intervenciones mediáticas de expertos en salud que recomiendan a Macron que emule el confinamiento español o italiano. Cada día, la actualización de datos que España ofrece por la mañana de fallecidos y contagiados pasa por los informativos de mediodía en Francia con gran repercusión y análisis pormenorizados de la curva así como las similitudes que puedan darse entre ambos países. La curva española y su eventual pico son comapradas gráficamente con la francesa en numerosas ediciones informativas de televisión.

Reino Unido: ¿Cómo lo ha hecho tan mal Sánchez?

Los medios británicos están reflejando la crisis en España a raíz de la pandemia de una manera muy crítica. «¿Cómo respondió tan mal España a la crisis coronavirus?», se preguntaba recientemente el periodista Giles Tremlett en «The Guardian» en uno de los artículos que más impacto ha tenido en Reino Unido. «Es uno de los momentos más oscuros y dramáticos de la historia reciente de España», afirma. Tremlett atribuye el elevado número de fallecidos a una multitud de factores, desde el carácter extrovertido de los madrileños y el buen tiempo que se vivió durante los días en los que el brote estaba empezando hasta el deteriorado sistema sanitario tras una década de austeridad económica y la reacción «tardía y torpe» del Gobierno de Pedro Sánchez.

Aunque admite que España «tiene solo un tercio de las camas de hospital per cápita de las que ofrecen Austria o Alemania. Sin embargo, eso es aún más que las que tienen Reino Unido, Nueva Zelanda o EE UU». Por su parte, «The Financial Times» destacaba este mes que la diferencia de España respecto al resto de países en la lucha y gestión de la crisis sanitaria es que no se ha dejado atrás las rivalidades de los diferentes partidos y sectores políticos. El rotativo asegura que a medida que aumenta el número de muertos y el Gobierno dictamina nuevas normas para paliar el desastre, la política de la confrontación se hace todavía más presente entre gobierno, oposición y Generalitat catalana.

Italia: Falta de previsión y reacción tardía

Las crónicas desde España llegaban a Italia con una semana de retraso. Es decir, los italianos veían con perplejidad cómo se repetía de forma casi idéntica una situación que habían vivido días antes. España ha ocupado un papel secundario en los medios de aquí, pero ahora que Italia empieza a ver la luz, miran a nuestro país para observar errores compartidos. El reportaje más duro y completo lo publicó este lunes el diario «La Repubblica». Lo tituló «Todos los porqués de un balance catastrófico». Según la crónica, «no hay una respuesta unívoca», pero sí recopila una serie de «reacciones tardías de las autoridades», «falta de percepción del problema cuando el virus ya había empezado a circular», «carencias terroríficas en las residencias» y escaso gasto en el sistema sanitario.

La crónica cuenta cómo Pedro Sánchez habló de un «riesgo bajo» cuando ya se habían producido los primeros casos y cómo se permitieron actos como el 8M o el mitin en Vistalegre de Vox. También resalta que la tasa del personal sanitario contagiado es aún mayor que en el caso italiano y lo atribuye a «los recortes del Gobierno del PP». Aunque el tema que más ha llamado la atención ha sido lo ocurrido en las residencias. «Ancianos muertos dejados en sus camas en las residencias», tituló hace días «La Stampa». «Il Corriere della Sera» realizó otro reportaje resaltando los retrasos antes de la inauguración del hospital de Ifema y la falta de material de protección.