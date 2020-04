El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy incumple de manera habitual el confinamiento. Lo hace para hacer ejercicio en los alrededores de su domicilio en la capital. Según las imágenes que desvela laSexta en exclusiva, el también ex líder del PP continúa, a pesar del estado de alarma con sus tradicionales paseos. La misma cadena televisiva asegura que fuentes de Interior han confirmado que la Policía investigará si alguna de las medidas decretadas por el Gobierno se ha incumplido.

Las imagenes, con fecha del pasado domingo a primera hora de la mañana, muestran como el ex presidente sale de su domicilio ataviado de ropa deportiva, chubasquero y pusómetro incluido para, a todas luces, realizar ejercicio en la vía pública, sin mascarilla ni guantes -medidas básicas de protección que si utilizan los ciudadanos al salir a la calle-. Según estos videos el ex presidente no da muestra ninguna de que sus salidas estén, en un primer momento -y a la espera de conocer si hay justificación médica-permitidas, pues desde que se decretara el estado de alarma los ciudadanos solo pueden salir a la calle para realizar compras de primera necesidad en supermercados o farmacias o para pasear a los perros, por ejemplo. Sin embargo, Rajoy, no porta en sus salidas matutinas ninguna bolsa de plástico que justifique sus desplazamientos.

🔴 #ÚLTIMAHORA Según ha podido saber laSexta, Mariano Rajoy se salta habitualmente el confinamiento ➡ https://t.co/5ccOICEO9s pic.twitter.com/aM2qKXbSL0 — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) April 14, 2020

Precisamente, las multas a las que cualquier ciudadanos puede enfrentarse por saltarse el confinamiento tras la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo van desde prisión de tres meses a un año o de seis a 18 meses de multa. Además, las multas económicas van desde los 601 euros hasta los 30.000 euros para quienes “desobedezcan o se resistan a la autoridad o a susa gentes en el ejercicio de sus funciones” cuando no sean constitutivas de delito.

Las “marchas” de Rajoy eran habituales ya cuando era presidente del Gobierno, todos los días, según su entorno cercano, salía a andar por el complejo de La Moncloa. Hasta en campaña electoral, el jefe del Ejecutivo sacaba siempre un hueco libre para recorrer las calles de la ciudad en las que se encontraba, antes de acudir a sus actos de campaña . Hasta en su cuenta de Twitter daba buena cuenta de su afición por el deporte. Desde que el pasado 15 de junio de 2018 Rajoy renunciara a su escaño en el Congreso, se le podía ver, habitualmente, por el paseo marítimo de Alicante antes de entrar a trabajar como registrador de la propiedad en Santa Pola.