“No hay plan B”: Sánchez reconoce que no hay alternativa al estado de alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido hoy en Moncloa para anunciar que solicitará al Congreso de los Diputados el próximo miércoles una nueva prórroga -la cuarta- del estado de alarma. En el Ejecutivo consideran que mantener la situación de excepcionalidad es decisivo para poder pilotar con garantías la desescalada desde el mando único de Sanidad. No hacerlo supondrían tener que negociar con todas las autonomías cualquier paso que se quisiera dar con el desafío que esto supone para la asimetrías que existen entre ellas. El pronunciamiento de Sánchez vino a confirmar lo que durante días viene adelantando el Gobierno y que ya publicó este diario: que el estado de alarma se alargará al menos hasta que volvamos a esa “nueva normalidad” a finales de junio. “El virus no se ha marchado y tenemos que estar preparados para poder reaccionar”, ha señalado el presidente.

Sánchez ha definido el estado de alarma como un “instrumento eficaz” para vencer al virus. “No es un capricho, es una necesidad”, ha defendido, al tiempo que apuntaba que también un “amparo” para todos aquellos colectivos que se han visto “beneficiados” por el “escudo social” que se ha puesto en marcha en esta situación de excepcionalidad por parte del Gobierno. El presidente ha llegado a reconocer, incluso, de que el Ejecutivo “no tiene un plan B” alternativo a que se apruebe la prórroga en el Congreso y ha pedido “responsabilidad” al resto de grupos.

Sin embargo, el horizonte es aún lejano y los apoyos del Ejecutivo para mantener la excepcionalidad son cada vez más precarios. Como si de un continuo goteo se tratara, los partidos van virando del “sí” unánime que Sánchez obtuvo en la primera prórroga al “no”. Incluso los socios de la investidura, PNV y ERC, han amagado ya con no avalar las sucesivas prórrogas, si el Gobierno persiste en su estrategia “unilateral” sin compartir ni coordinar los pasos que se van dando en la desescalada. Tampoco PP y Ciudadanos, quienes hasta ahora también han secundado a Moncloa evitan confirmar si le apoyarán el miércoles en el Congreso.

Sin embargo, Sánchez no se da por aludido y asegura que existe un contacto continuo con la oposición, llegando incluso a asegurar que todos los lunes habla con los portavoces de los grupos, del más grande al más pequeño de la Cámara, para explicarles bien las sucesivas prórrogas del estado de alarma o el plan de reconstrucción. Desde el PP, fuentes de la formación ya han respondido a esta apreciación, asegurando que hace 13 días que Sánchez no se pone en contacto con Pablo Casado (desde el lunes 20 de abril) y antes de esto hacía 17 días más. También Ciudadanos ha desvelado que no les llama desde el 16 de abril y que estos contactos siempre se han producido “justo antes de que se debata la prórroga y después de anunciarlo en la televisión”.

Fondo de reconstrucción para las CC AA

El presidente del Gobierno ha respondido a quienes le acusan de esta “unilateralidad” anunciando que escucha la petición de recursos de las comunidades autónomas con la creación de un Fondo especial para la reconstrucción económica y social dotado de 16.000 millones de euros, un fondo que “no será reembolsable” para evitar que algunas regiones se queden atrás. De ese montante, 10.000 millones irían destinados al gasto sanitario, 1.000 millones al gasto social y 5.000 millones a paliar la caída de la actividad económica.

Sánchez ha revindicado el “esfuerzo extraordinario” que se ha hecho de interlocución con las comunidades autónomas, incluso admitiendo las demandas de “cogobernar” la desescalada, a través de “reuniones bilaterales” para establecer qué territorios pueden evolucionar de una fase a otra del plan hacia la nueva normalidad. El jefe del Ejecutivo ha destacado que se han admitido el 83% de las propuestas que de las CCAA.