Celaá niega el choque con Iglesias pero avisa de que nada la distraerá de su trabajo en Educación

La ministra de Educación, Isabel Celaá ha salido hoy a negar públicamente que exista un desencuentro en el seno de la coalición como ayer sí aseguraban fuentes de Unidas Podemos a causa de la operación “vuelta al cole” en septiembre.

Sí en la formación morada aseguraban este martes que existía malestar por la “falta de liderazgo” de Educación en la reorganización de vuelta a las aulas por la Covid, la máxima responsable de Educación niega que existan críticas desde la cuota morada en el Gobierno, y recalca que el vicepresidente Pablo Iglesias no habló con ella del asunto, a pesar de las filtraciones que hizo ayer el partido. «Nunca lo he oído decir en ninguna parte, nunca se lo he oído a nadie de Podemos, no me quiero distraer con estas cuestiones, todos sabemos que todo el Gobierno está trabajando en la misma dirección”, ha asegurado esta mañana la ministra en los micrófonos de la Cadena Ser.

De esta manera, Isabel Celaá quiere dejar claro que no existe ningún tipo de desencuentro y que nada la “distraerá” porque “tiene mucho trabajo”. En sus palabras, no preguntó al vicepresidente porque “no me consta”. Según ha asegurado ella tiene “buena relación, relación de Gobierno” y da por sentado de que a pesar de los dos partidos que conforman el Gobierno con “distintos conceptos” son “capaces de llegar a tesis útiles para la ciudadanía.”

Respecto a la propuesta de los morados del reparto de los 2.000 millones de euros para Educación del fondo Covid, Celaá ha indicado que ese fondo para las CCAA fue aprobado “por la totalidad del Consejo de Ministros” y que las competencias en educación están transferidas a las comunidades desde hace décadas.