La nueva polémica que rodea al Rey emérito a cuenta de la regularización fiscal de 678.000 euros para evitar verse inmerso en una causa judicial tiene ya su extensión en el ámbito parlamentario. Los socios de Pedro Sánchez dentro y fuera del Gobierno han decidido hoy reactivar la ofensiva contra Don Juan Carlos en el Congreso de los Diputados. Unidas Podemos, ERC, JxCat, Bildu, Más País, la CUP, Compromís y el BNG han registrado sendas comisiones de investigación sobre el “uso de tarjetas de crédito opacas con cargo a fondos procedentes del extranjero por parte de Don Juan Carlos de Borbón, con posterioridad a su abdicación”.

Tal como publicaba hoy este diario, en Moncloa anticipaban ya nuevos choques con su socio del Ejecutivo a cuenta de los ataques a la Monarquía y se esperaba esta campaña, en vísperas de las elecciones catalanas, en las que los morados buscarán marcar perfil con sus ansias republicanas. No obstante, en el Gobierno se disocia la actitud de Podemos como partido de la de Pablo Iglesias y sus ministros, que mantienen por el momento, un silencio táctico para evitar más roces en el seno del Consejo de Ministros.

No es la primera vez que Podemos y sus socios de ERC, Bildu y otros partidos de la izquierda han registrado iniciativas parlamentarias de este tipo, pero, hasta ahora, los socialistas, coaligándose con PP y Vox habían logrado parar cualquier envite en este sentido. Sin embargo, las situaciones controvertidas a las que se refieren ahora, se produjeron a partir de la abdicación, cuando el Rey ya no estaba protegido por la Constitución, y ni siquiera los letrados de la Cámara sostienen ya que no se pueda iniciar una comisión de investigación. En la iniciativa registrada hoy, Podemos hace un importante ejercicio de documentación aportando jurisprudencia y recordando otros casos similares para avalar que se trata de una cuestión de “interés público” y que ya no estaría salvaguardado por el artículo 56.3 de la Carta Magna que recoge la inviolabilidad.

A esto ha apelado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en su cuenta de Twitter, tras anunciar la iniciativa, lanzando un mensaje a su socio de coalición para que no vete la iniciativa como ha hecho hasta ahora. “La Mesa del Congreso no tiene excusa para bloquearla”, ha señalado, en alusión a la actitud que ha mantenido el PSOE contra estas iniciativas en el pasado. Sin embargo, no se prevén cambios en la posición de los socialistas en este sentido, porque en Moncloa sostienen que, si la Casa Real quiere dar explicaciones, tiene “todos los elementos y argumentos para hacerlo cuando considere”, pero se entiende que esto no será en la sede de la soberanía nacional. Todos los ojos están puestos en el discurso de Navidad del Rey. Los socialistas presionan de este modo a Zarzuela para que haga algún gesto y aseguran que la pelota está en su tejado. “Les corresponde a ellos”, señalan.

Hoy registramos una Comisión de Investigación sobre las tarjetas black del Rey Emérito. Son hechos ocurridos tras su abdicación. No se aplica por tanto la inviolabilidad del artículo 56.3. La Mesa del Congreso no tiene excusa posible para bloquearla. https://t.co/jNmXDB3zpt — Pablo Echenique (@PabloEchenique) December 11, 2020

No obstante, se ha establecido un cortafuegos en torno a la figura de Felipe VI, señalando que hay que separar la actitud de Don Juan Carlos como contribuyente de la institución monárquica, que “no corre ningún peligro”. Por su parte, en Podemos no opinan así y sí entienden que hay una relación entre el actual Monarca y el emérito y han llegado a pedir en las últimas horas que se pongan “urnas” para que los españoles puedan “elegir la jefatura del Estado, para que sea elegida democráticamente y para que responda de sus actos”.