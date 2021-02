Rusia no sabe si creer a Laya o a Iglesias sobre el estado de nuestra democracia

La portavoz del ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, no ha dejado escapar la oportunidad de lujo que le ha proporcionado el cruce de declaraciones contradictorias por parte de la ministra González Laya y el vicepresidente Iglesias sobre la situación de la democracia en España. “No sé a quién creer. La señora González [Laya] que afirma que España es un ejemplo de democracia; o al viceprimer ministro del gobierno español, que dice que España está lejos de tener una situación normal en asuntos democráticos”, ha asegurado Zajarova en una entrevista a la agencia Efe.

Entrevista de Iglesias en el diario Ara

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, subrayó el pasado viernes que, a diferencia de Rusia, España es una “democracia plena” en la que todos los ciudadanos tienen sus derechos garantizados y expresó su deseo de que el líder opositor Alexéi Navalni pueda hacer campaña como la que están haciendo en España los líderes independentistas. Este lunes, sin embargo, el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que “no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España”, por la existencia de líderes independentistas “en las cárceles y en el exilio”.

European High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Josep Borrell speaks at a debate folllowing his visit to Russia, during a plenary session of the European Parliament in Brussels, Belgium, February 9, 2021. Olivier Hoslet/Pool via REUTERS

Por otro lado, el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, ha segurado hoy que “no tiene sentido” comparar la condena de los independentistas catalanes con la del opositor Alexéi Navalni, como hizo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, el pasado viernes en una rueda de prensa conjunta, sin que el español le replicase en aquel momento. “¿Ustedes creen que a mí no me hubiera gustado entrar en cuerpo a cuerpo con el señor Lavrov y rebatir abiertamente algunas de sus observaciones? (...) ¿Ustedes creen que tiene algún sentido esta comparación? Para cualquier persona es evidente que no la tiene”, ha dicho Borrell en un debate en el Parlamento Europeo, tras su visita a Moscú de la pasada semana.

Sin embargo, “no me quise enzarzar en esa discusión”, ha dicho “y preferí volver a repetir el mensaje que fui a llevar: la UE condena, protesta, reclama” que se libere a Navalni y se investigue su intento de asesinato. El alto representante ha criticado que Lavrov comparase la situación de Navalni, “que sufre un intento de asesinato y que pasa uno tras otros juicios que le pueden seguir condenando sin razón ni fundamento”, con la de “algún eurodiputado que se sienta en esta cámara y de algunos colegas suyos que están haciendo libremente campaña electoral en Cataluña”. Borrell se refería al expresidente catalán Carles Puigdemont - que asumió su escaño como eurodiputado en enero del año pasado - y a su exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas condenados por 1-O, a los que se les ha concedido el tercer grado y pueden hacer campaña de cara a las elecciones del 14F.