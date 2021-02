Neurona entregó a miembros de Podemos 5.000 euros tras cobrar 38.720 euros del partido

Neurona Comunidad entregó 5.000 euros a varios miembros de Podemos de Alcorcón (Comunidad de Madrid) días después de que esta consultora, vinculada a Juan Carlos Monedero, cobrara 38.720 euros de la coalición Unidas Podemos-Madrid en Pie, según consta en un informe de la Policía Judicial. Esta firma mexicana ingresó esta suma poco antes de que se celebraran las elecciones autonómicas de 26 de mayo 2019, indica el oficio que obra en poder del magistrado Juan José Escalonilla, que investiga la presunta financiación irregular de la formación liderada por Pablo Iglesias.

Desde el 25 de enero de 2019, fecha en el que dimitió Ramón Espinar como secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, la dirección del partido recayó en una gestora encabezada por Jesús Santos, actual teniente alcalde de Podemos en Alcorcón.

Juanma-Olmo Juan-Carlos-Monedero

El contrato electoral, que ya está siendo analizado por el juez Escalonilla, fue abonado el 21 de mayo de 2019, seis días antes de que se celebraran los comicios autonómicos y locales. Y las retiradas de efectivo de miembros de Podemos vinculados al partido en Alcorcón se produjeron tres días después de las elecciones: el 29, 30 y 31 de mayo y el 1 de junio, según especifica la Policía Judicial en su informe de 3 de noviembre de 2020. Ocho de los nueve reintegros fueron por cantidades de 600 euros, mientras que el última fue de 200 euros, lo que eleva la suma a 5.000 euros.

Más retiradas en efectivo

Los agentes también han detectado que meses después de las elecciones hubo otras retiradas en efectivo de la cuenta de Neurona Comunidad: el 30 de noviembre de 2019 (360 euros), el 25 de febrero de 2020 (460 euros), el 6 de marzo de 2020 (400 euros), y el 9 de marzo de 2020 (600 euros).

Documentos podemos

Los agentes encargados de la investigación concretan que las personas que retiraron el dinero mediante la plataforma bancaria denominada “Hal Cash” fueron el director de la campaña electoral de Unidas Podemos Ganar Alcorcón en 2019, David Comas (2.000 euros), cuyo candidato a la alcaldía era Jesús Santos. Este último ejercía en esos momentos de portavoz de la gestora de Podemos en la Comunidad de Madrid, que junto a Izquierda Unida abonó los 38.720 euros a Neurona.

Santos, quien ahora es secretario general de Podemos en Madrid, incluyó en julio de 2020 en su Ejecutiva regional a David Comas como responsable de la Secretaría de Análisis Estratégico y Discurso. Este, además de los 2.000 euros aludidos, habría retirado el 30 de noviembre de 2019 otros 360 euros de la cuenta de Neurona Comunidad.

En las listas de Alcorcón

El resto del dinero, hasta 5.000 euros, los entregó la consultora mexicana a Miguel Ángel González Albarrán y José María Márquez Calvo, tal y como adelantaron OKDiario y ABC. El primero, según la Policía, fue primer suplente en las listas de Podemos en Alcorcón para las elecciones municipales de 2019, en las que Neurona percibió 38.720 euros. El segundo fue el número 26 en la lista del partido de izquierda en el mismo municipio madrileño.

Documentos podemos

Las fuentes consultadas por LA RAZÓN aseguran que el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Jesús Santos, es una persona muy cercana a la actual dirección del partido, pero sobre todo a Juan Carlos Monedero, con quien habría viajado a Latinoamérica. Según el juez y la Policía que investigan el “caso Neurona”, el cofundador de la formación morada podría haber falsificado un documento para cobrar una comisión de 26.200 euros (30.000 dólares) a cambio de que Podemos contratara por 363.000 euros a la consultora liderada por el mexicano César Hernández Paredes.

La prueba del vínculo de Santos con la dirección de Podemos es que el partido realizó el 9 de marzo de 2019 un acto en Alcorcón en el que además del candidato a la alcaldía del municipio participaron la portavoz de la formación en el Congreso, Irene Montero, y la candidata a las primarias para presidir el partido en la Comunidad de Madrid, Isabel Serra. La prensa local pone de manifiesto que también acudieron el secretario de Organización y Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique; la secretaria de Participación, Noelia Vera; el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, Rafa Mayoral; y Juan Carlos Monedero.

En su declaración como imputado, el responsable de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo, aseguró haber sido el único responsable de la contratación de Neurona, propiedad de César Hernández Paredes, a quien la Policía vincula con Monedero: “En un viaje a España solicita tomarse un café conmigo, en tanto que yo soy el secretario de Comunicación de Podemos y se presenta. Nos tomamos un café, nos conocemos, él me presenta lo que están haciendo en términos que me puedan interesar en comunicación política a lo largo del mundo. Los dos compartimos el interés por la política, charlamos sobre ello y a partir de ese momento mantuvimos el contacto virtual”, declaró Del Olmo.

La fiscal no le cree

Pero el relato de cómo se había producido la contratación de Neurona Comunidad no convenció a la fiscal encargada del caso, Lorena Álvarez Taboada, quien en esos momentos ya disponía de la información secreta sobre la presunta participación de Monedero en la contratación de Neurona. Y llegó a preguntar a Del Olmo si César Hernández se le había presentado “a mediados de 2018. “¿Tal cual? Es decir, ¿hola qué tal me llamo César Hernández vengo a conocerte? Me parece un poco… ¿A usted le llega así, sin más?”.

Del Olmo trató en su respuesta de dar normalidad a su reunión con el empresario mexicano y recordó que el cometido de Neurona es el de hacer consultorías para los partidos: “El objeto de su negocio, entiendo, es que si hacen campañas para partidos políticos es captar…”. Pero no pudo acabar su razonamiento, porque fue interrumpido por la fiscal, que quería saber si algún dirigente de Podemos había actuado como “intermediario”: “Él se pone en contacto conmigo, me dice que le gustaría conocerme y que se dedica a la comunicación política y entonces quedamos y tomamos un café y charlamos, y a partir de entonces establecemos contacto”, contestó Del Olmo.

Sin embargo la fiscal, que apunta que Podemos y Monedero han podido cometer un delito electoral y otro de falsedad documental, volvió a insistir a Del Olmo sobre el origen de la contratación de la consultora del amigo de Monedero: “¿La decisión de contratar con Neurona le correspondió exclusivamente a usted [...], porque tendría que decidir más gente, dada la relevancia del mensaje político? ¿O fue algo solo suyo?”, interpeló Álvarez Taboada. Aquí nuevamente Del Olmo asumió como suya la contratación, de la que desvinculó a Juan Carlos Monedero y a cualquier otro dirigente del partido.