«Los dos socios de la coalición de Gobierno se han metido en una carrera que conduce a la ruptura. Las dos partes lo saben, no lo harán ahora, pero romperán». Esta reflexión la firma un veterano ideólogo de la izquierda, al que los nuevos tiempos han retirado de la primera línea.

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se juega la supervivencia de Podemos, y ha decidido recuperar a su avatar más duro y activista, al de la época «revolucionaria» del 15-M, para garantizarse esa supervivencia, al mismo tiempo que no abandona el coche oficial. La ruptura de la coalición no le conviene ahora, no hay nada fuera del Gobierno, pero la ruptura de las mínimas reglas de convivencia entre los dos partidos, y entre la parte socialista y morada del Gobierno, es ya total. Las discrepancias ideológicas son una excusa, que habrá que ver si entiende o no el electorado de izquierdas, para esconder lo que se mueve de fondo: «puro juego sucio y desestabilizador». Por poco que rasques en la parte socialista, lo que dicen de Iglesias y de su partido resulta mucho más hiriente que lo que dicen en el lado del centro derecha. Y, al mismo tiempo, te puedes encontrar al vicepresidente del Gobierno en un corrillo con los periodistas, en los pasillos del Congreso de los Diputados, y echando pestes, a cara descubierta, contra la vicepresidenta de su mismo Gobierno, Carmen Calvo. Aunque luego desde la dirección morada pidan a la Prensa que no citen a Iglesias y hablen de «fuentes» del partido. La anécdota es categórica sobre donde están las dos partes del Ejecutivo, aunque hagan humo con la excusa ideológica de la batalla feminista o sobre la ley Trans.

Así, lo que opinan de Iglesias y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el PSOE, y, lo que es más decisivo, algunos ministros socialistas, confirma la conclusión de que si aguantan juntos es sólo por mantener el poder.

La parte socialista se refiere al secretario general de Podemos y vicepresidente del Gobierno como a un «peligroso agitador». Dicen de él que no está en la gestión, que no conoce la administración, y que suple la falta de competencias con una estrategia desestabilizadora a la que «sólo le faltaba el apoyo a la violencia callejera».

«A cargo del Presupuesto paga el chalet y la niñera, viaja en coche oficial, y tiene margen para que su pareja y él concilien y se pasen la tarde en casa», cuentan en el área económica del Gobierno. La parte socialista también le echa en cara que ataque a los medios de comunicación cuando «él es producto de esos mismos medios de comunicación, y ha utilizado uno propio, a su servicio, para llegar a donde está, y está utilizando ahora otro para, desde el anonimato, arremeter contra todo aquel que se salga de su línea oficial». Según el relato que siguen escribiendo desde el PSOE.

Iglesias ha entrado en un camino que tiene difícil marcha atrás. Los socialistas quisieron creer que se templaría cuando se aprobaran los Presupuestos. Después, apuntaron al punto de inflexión de las elecciones catalanas. Y ahora entienden que este estado de tensión máxima ha venido para quedarse, ya que Iglesias entiende que, si no gobierna, es la única vía que tiene para llamar la atención. «No está en el Gobierno para gestionar, lo que menos le preocupa es el futuro de España. El Gobierno lo quiere utilizar para salvar a Podemos, mientras viven cómodamente, él y la familia», sentencia una ministra de Pedro Sánchez.

La excusa de que es la primera vez que hay un Gobierno de coalición, y que esto forma parte del proceso de aprendizaje, se ha caído por su propio peso porque no hay coalición que se comporte de la manera en la que lo está haciendo la que forman PSOE y Podemos a nivel nacional. Y mira que ha habido tensiones, y continúa habiéndolas, en la Comunidad de Madrid o en el Gobierno de Valencia, por señalar otros dos experimentos de distinto signo.

En un momento en el que Moncloa se prepara para sacar rédito de las vacunas y de la llegada de los primeros fondos europeos, la estrategia de Iglesias apunta ya a calentar la calle, a pesar de la contradicción que implica que instigue la algarada callejera contra un Gobierno del que él forma parte. «Ahora se ve cuánta razón tenía Sánchez cuando tras las elecciones de abril de 2019 dijo que no se fiaba de Iglesias ni quería pactar un Gobierno con él porque dudaba de sus cualidades democráticas», recuerda un presidente autonómico socialista.

Desde el PSOE, fuera de Moncloa, alertan de que el gran problema es el daño a la institución del Gobierno de España, a otras instituciones, como las Fuerzas de Seguridad del Estado, y a la confianza que España necesita generar en el exterior en un momento en el que tendrán más fácil la reconstrucción aquellos países con más capacidad de atraer inversión.

En paralelo, dentro del PP vuelve a activarse la corriente que cree que la dirección del partido debería tener la valentía de colocarse al lado de Sánchez ante este órdago de Iglesias y volver a ofrecerle, pero con contundencia, su apoyo para garantizar la estabilidad y la aprobación de las reformas y leyes necesarias para avanzar en la recuperación económica y atender los compromisos con Europa. «Aquí se están traspasando líneas rojas y cuando lo que está en juego es el sistema constitucional deberíamos decir con claridad, una vez más, a nuestro electorado que nos importa más el sistema constitucional, y que, por eso, brindamos nuestro apoyo a Sánchez, que el tacticismo puramente electoral contra Vox, que está además por ver si va en el camino adecuado», es lo que se escucha en la estructura territorial del partido que dirige Pablo Casado.

El gran problema de Sánchez es que no tiene ningún instrumento con el que presionar a Iglesias para que guarde las mínimas reglas de convivencia: su única arma es echarle del Gobierno, y no tiene plan B para seguir él en Moncloa