El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros ha vuelto a referirse a la ministra de Igualdad, Irene Montero como la “Yoko Ono de Podemos”.

Preguntado por el hecho de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso impidiera ayer la celebración de un acto que la ministra de Igualdad, Irene Montero, tenía previsto realizar en un instituto público de la región y del que no quiso informar de su contenido a la Consejería de Educación, que es el órgano que debe autorizar cualquier acto de esta índole en los centros educativos madrileños, finalmente no se le permitió, hecho que le fue comunicado el pasado 2 de marzo. Ante esto, Espinosa de los Monteros ha asegurado que “me encanta que Montero vaya a todas partes y hable porque es la perfección de lo no debe ser una mujer”.

El portavoz de Vox recordó que él tiene diez tías y todas ellas han trabajado, han ganado oposiciones “sin que Montero les diera permiso para ello”, e incluso, subrayó, mucho antes de que la ministra de Igualdad naciera.

“La Yoko Ono de Podemos cada vez que habla se revela lo que no debe ser una mujer”, dijo Espinosa de los Monteros por ello es partidario de que “hable lo máximo posible”.

Mural de Ciudad Lineal

Sobre el mural feminista “La unión hace la fuerza” del barrio de Ciudad Lineal (Madrid) que apareció ayer vandalizado con pintura negra cubriendo los rostros de las mujeres homenajeadas en sus paredes y después de que el domingo ocurriese los mismo con su réplica en Alcalá de Henares el portavoz de Vox indicó que a su formación política “no nos gustan las pintadas nunca, estamos en contra de que se pinten paredes de un mural”. Con ello, aprovechó para instar al resto de grupos políticos para que aprueben una iniciativa para perseguir a todos los que vandalicen un muro, sea de lo que sea, porque eso deteriora nuestros barrios”.