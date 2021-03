Nueva sorpresa en las elecciones madrileñas. Este martes, el PSOE de Madrid ha designado a la actual secretaria de migraciones, Hala Jalloul como su número dos en la lista por Madrid. Un nombramiento que ha sorprendido y confirma la apuesta de personal de Pedro Sánchez . De padre libanés pero nacida en Zaragoza, de 41 años, es experta en terrorismo, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y doctora en Relaciones Internaciones. Desde que se conoció su designación, las comparaciones con la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, han sido una constante, hasta el punto de conocerse su designación como “Operación Kamala”.

Preguntada por esta comparación esta mañana en al Rojo Vivo, Jalloul se ha mostrado complacida con la comparación: “Me encanta. Esa analogía me parece bien”. En su opinión, su figura representa “esa España diversa, inclusiva y me parece una buena analogía. Lo leí anoche por primera vez”, ha asegurado. “No es que no quiera tener mi propia identidad, que la tengo”, ha señalado. Tras esta analogía, ¿qué diferencias y paralelismos hay entre Jalloul y Harris?

Los orígenes

Kamala Harris y Hana Jalloul tienen en común que sus raíces internacionales. Kamala Harris nació el 20 de octubre de 1964, en California, de madre india y padre jamaicano. Por su parte, la actual secretaria de migraciones nació el 8 de abril de 1978. Explicó el pasado enero en un tuit todos los detalles sobre su origen: “Mi nombre es Hana Jalloul Muro. Nací en Zaragoza y crecí entre Sabiñánigo (Huesca) y Madrid. Mi madre es aragonesa, y mi padre libanés. Se conocieron cuando él estudiaba Medicina en Zaragoza”.

Mi nombre es Hana Jalloul Muro. Nací en Zaragoza y crecí entre Sabiñánigo (Huesca) y Madrid. Mi madre es aragonesa, y mi padre libanés. Se conocieron cuando él estudiaba medicina en Zaragoza. — Hana Jalloul Muro (@jalloul_hana) January 30, 2021

De hecho, según relató en las redes, “en mi infancia, tuve que contar este relato muchas veces. En la España de entonces mi historia no era tan habitual como lo es hoy, pero el odio no arraiga en el corazón de un niño. El odio es patrimonio de los adultos, y algunos lo esparcen con saña en las redes”.

En mi infancia, tuve que contar este relato muchas veces. En la España de entonces mi historia no era tan habitual como lo es hoy, pero el odio no arraiga en el corazón de un niño. El odio es patrimonio de los adultos, y algunos lo esparcen con saña en las redes. — Hana Jalloul Muro (@jalloul_hana) January 30, 2021

La candidata del PSOE publicó estos mensajes tras ser víctima de insultos xenófobos y racistas en Twitter y recibió el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Todo mi apoyo y agradecimiento por el trabajo que realizas, Hana. El racismo y la xenofobia no deben tener cabida en nuestra sociedad. Su odio no podrá con nuestra determinación de hacer de España un país en el que cabemos todos y todas. https://t.co/UWUmZWBHAK — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 30, 2021

La formación académica

Ambas políticas tienen en común una dilata experiencia profesional previa a la Política. En el caso de la estadounidense, fue fiscal general de California y fiscala de distrito en San Francisco. En una entrevista en The New York Times, aseguró que decidió ser fiscal porque creía que la mejor manera de cambiar el sistema era desde dentro. Ese mensaje se volvió parte clave de su campaña como candidata presidencial: los votantes podían confiar en ella para reformar el sistema judicial porque lo conocía desde dentro.

En el caso, de Jaloul ha sido experta en dos proyectos de la Comisión Europea en el Líbano durante tres años y asistente político en la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE) para las elecciones parlamentarias libanesas 2009. Además, es profesora asociada en la Universidad Carlos III donde impartió clases en el Máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos.

Suenan como sucesoras de los número 1 de la lista

Si algo comparten las dos, desde el punto de vista de la estrategia política, es que las dos suenan como sucesoras de los dos número uno actuales de la lista. En el caso de la estadounidense, debido a la edad con la que asumió Joe Biden el cargo, desde el principio suena como la sucesora del Presidente, ya sea al final de la Legislatura o si, por algún motivo, el actual Presidente tiene que abandonar su cargo.

En el caso de Jalloul, su nombramiento podría ser el primer paso para apuntalar su candidatura a la Comunidad de Madrid dentro de dos años. Su entrada en la lista, le dotará de una importante visibilidad y conocimiento entre los electores, que hasta ahora no la conocían mucho. No olvidemos, que aunque se celebren elecciones el próximo 4 de mayo, se volverá a acudir dentro de años a las urnas, tal y como establece la ley electoral de la Comunidad de Madrid.