El arranque de la campaña todavía no llegará hasta el próximo 18 de abril, pero los partidos se encuentran ya de lleno concentrados en su hoja de ruta a seguir. Unidas Podemos ya ha comenzado y afina los tambores de guerra contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso de cara a la batalla en las urnas del próximo 4 de mayo.

Ha sido la ministra de Igualdad Irene Montero la que ha lanzado el primer dardo acusando a Ayuso de no haber gastado “ni un solo euro” del Pacto contra la Violencia de Género en proteger a las mujeres, para, después, cargar contundentemente contra ella. “Madrid no es una comunidad segura para las mujeres”, ha sentenciado este martes en el pleno del Senado.

“El problema es que su corrupción, sus recortes y sus privatizaciones son violencia económica contra las mujeres y por eso Madrid no es una comunidad segura para las mujeres”, así contestaba a la senadora del PP Ana Camins que la interpelaba sobre la valoración del Gobierno sobre la situación actual de la Igualdad entre las mujeres.

La ministra ha cargado contra el PP de la Comunidad de Madrid por haber “destruido” la red de atención a víctimas de violencia de género y que no se han gastado “ni un euro” del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. A su juicio, cuando el PP Gobierna y recorta en sanidad o educación “las que pierden son las mujeres”, ha destacado para después denunciar que solo existe un hospital en la Comunidad de Madrid para las mujeres víctimas d la violencia de género.

“Su corrupción y sus recortes son violencia para las mujeres. Madrid no es una comunidad segura para las mujeres porque han destruido la red de atención a las víctimas de violencia de género, que si te violan en la comunidad de Madrid solo hay un hospital de referencia al que poder ir. Que si eres una víctima de violencia de género, de más de 65 años, te mandan a una residencia y no tienes derecho a ir a una casa de acogida. Que en Madrid no se han gastado ni un solo euro del Pacto contra la Violencia de Género en proteger a las mujeres”, ha censurado la ministra de Igualdad.

Por su parte, la senadora del PP reprobó a la ministra por no encontrar “ningún dato favorable” que “avale su gestión”. " Dígale al señor vicepresidente del Gobierno, señor Iglesias, que en Madrid le estamos esperando ansiosos en las urnas. Que cada insulto que le dedique a la señora Ayuso nos lo vamos a colgar en la solapa como una medalla porque estamos muy orgullosos de una mujer que ha conseguido ser presidenta por sus propios méritos y no por ser la mujer de nadie”.

La ministra de Igualdad, ha vaticinado que la política del PP y el machismo será lo que les “va a echar de la Comunidad de Madrid”. Además ha acusado al PP de “vilipendiar” y “humillar” a las mujeres feministas. Según Montero, “su corrupción hizo que una mayoría de españoles y una mayoría parlamentaria les echara de España, y su machismo va a hacer que muy prontito se les eche de la Comunidad de Madrid”.