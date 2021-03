Rescate de Plus Ultra: denuncia por malversación y tráfico de influencias contra el presidente de la SEPI

Sánchez no me da lecciones de integridad.

Con su vicepresidente investigado, su líder murciano imputado, 3 ministros del Gobierno de los ERE, otra en Isofotón y Ábalos con otro Delcygate, dando fondos a la chavista Plus Ultra. Iremos a la UE a denunciarlo. pic.twitter.com/wDvHNlyyad