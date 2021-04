Iglesias acusa a la Policía de no aplicar la ley igual para todos: “Cuando son los nazis, ¿dónde están las detenciones?

En plena campaña electoral. Para el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, la Policía no actúa de la misma manera para todos. Si los presuntos culpables son de izquierda no se aplica la ley del mismo modo que con los nazis.

Así lo ha manifestado esta mañana en una entrevista en “Las Cosas Claras” de TVE, preguntado por los actos violentos en el mitin de Vox en Vallecas. “Cuando son los nazis, ¿Dónde están las detenciones?” se ha preguntado censurando que hasta ahora no haya ningún detenido tras los ataques a las sedes de Podemos en Cartagena, donde el partido denuncia que se han provocado ataques de la “ultraderecha”. Iglesias ha acusado así a la Policía de no aplicar la ley del mismo modo para todos y de cargar y detener a personas de ideología de de izquierda. “¿Cómo es posible que no detuvieran a los neonazis que atentaron con nuestra sede? Para el ex vicepresidente, “cualquier persona de izquierdas que haga algo ilegal le va a caer todo el peso de la ley sobre él. Cualquier persona que empuje a un policía sabe que le van a detener, pero al revés no ocurre” ha lamentado, para denunciar que los ataques a sedes moradas no han salido en medios de la comunicación. ¿Qué pasa, que tienen más medios para investigar a la gente de izquierdas que a las de ultraderecha?”, ha preguntado Iglesias.

El también secretario general de Podemos ha condenado en la entrevista cualquier tipo de violencia. “La violencia no tiene un pase” ha asegurado, pero para recalcar que ellos están “en contra de la violencia de todos” asegurando que quien propició la violencia en el mitin de Vox fue, a su juicio, el líder de Vox Santiago Abascal.

De la misma manera, Iglesias ha querido defender a los aficionados del Rayo Vallecano, al grupo de los Bukaneros y ahí es donde ha asegurado que “la ley no es igual para todos”. “Cada vez hay más gente que tiene la sensación de que la Justicia no es igual para todos y desde aquí mi cariño y felicitaciones a la gente que demostró que Vallecas es un barrio tolerante y no acepta el fascismo, el racismo y la homofobia y a los hinchas de un equipo de fútbol que son un ejemplo de defensa de valores solidarios y antifascistas, que son de lo mejor de nuestra ciudad”, dijo.