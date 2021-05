España, a la cola de Europa en inversión per cápita en Defensa

España está a la cola de la inversión en defensa per cápita en Europa Occidental con unos 372 dólares por habitante, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri). De hecho, en esta área geográfica, solo invierten menos que España Malta (182) e Irlanda (231). Es decir, somos los terceros por detrás.

Para encontrar una inversión similar a la española hay que viajar hasta el otro lado del Mediterráneo, concretamente a Chipre. La isla tiene apenas 875.000 habitantes y unos 9.000 kilómetros cuadrados, algo menos que Asturias, pero invierte 364 dólares por habitante. Solo ocho euros menos que España, que tiene casi 47 millones de habitantes y 506.000 kilómetros cuadrados que defender.

Por seguir con esas comparativas que sacan los colores, Países Bajos, con la mitad de habitantes que España y un tamaño de solo 41.500 kilómetros cuadrados, invierte prácticamente el doble que nosotros (734 dólares).

La OTAN exige más inversión

Viendo estas cifras pareciera que España apenas se preocupa por su propia defensa y podría llevar a pensar que lo fía todo a la OTAN o a la UE. La afirmación no va totalmente desencaminada. El problema es que llegados a este punto incluso la OTAN le ha dicho a España que se rasque el bolsillo avisando de que esto no puede seguir así. Vamos, que la OTAN no le ha hecho la cobra a España porque ya tienen una relación, pero le ha lanzado un “aporta o aparta” en toda regla.

El resto de países de nuestro entorno parece que lo tienen mucho más claro e incluso naciones históricamente más pobres, como Portugal o Grecia, invierten respectivamente 455 dólares por habitante en el caso portugués y 508 en el caso griego. La idolatrada Noruega, ejemplo en general para nuestra sociedad en casi todo, pasa de los 1.300 dólares por persona y nuestros vecinos más cercanos por fronteras, Francia y Reino Unido, destinan 872 los británicos y 808 dólares los franceses. La defensa parece preocupar más a países que, de hecho, no deberían tener tantos problemas potenciales como nosotros, que tenemos una frontera sur extremadamente complicada.

España tiene la vista puesta en esa frontera, lo que pasa que en vez de aumentar la inversión en defensa ha jugado en los últimos años la baza diplomática intentando convencer a Europa y a la OTAN de que miren al sur. Está por ver si cuela, de momento no lo ha hecho, y nuestros aliados aceptan guardarnos las espaldas.

Traslado en avión de vehículos a la misión española en Mali

¿Aumentará la inversión?

Lo cierto es que la inversión en defensa nunca ha sido muy importante en España pese a que poseemos una de las redes industriales más importantes del mundo y estamos en el top ten de los países importadores de material de defensa. De hecho el sector es uno de los que generan un empleo de mayor calidad y que presenta un mayor retorno de la inversión, en torno a 3 euros por cada euro gastado.

Y si históricamente España no invierte demasiado en su defensa, con la crisis de 2008-2012 la cosa fue a peor. En 2012 la inversión superaba los 400 dólares, pero en 2016 cayó a los 300 dólares por habitante, ahora se está recuperando poco a poco.

En cómputos generales en 2020 España invirtió 17.432 millones de dólares en defensa cuando en 2007 esa inversión superaba los 19.000 millones. Las cifras son malas, pero sin embargo están en recuperación si se tiene en cuenta que de esos 19.000 millones de 2007 se bajó a 15.000 en 2013, es decir, más de un 20% de caída que ahora parece que empieza a recuperarse.

Entrenamiento de soldados iraquíes por parte de instructores españoles.

La caída de la inversión en Defensa es muy clara si se mira al PIB. Inflación aparte, en el año 1985 la inversión era de un 3% del PIB y desde entonces no ha hecho más que bajar hasta algo menos de la mitad que se invierte ahora. La OTAN nos he exigido llegar hasta el 2% como mínimo, pero ese 2% no se ve desde 1994, la caída desde entonces ha sido en barrena hasta llegar al 1,1% en 2016. Desde entonces ha ido remontando poco a poco hasta llegar al 1,4% este año.

Si volvemos a mirar nuestro entorno las comparativas vuelven a dejarnos bastante mal. Centrémonos de nuevo en Grecia y Portugal, países cuya economía siempre ha estado por debajo de la española. Pues bien, los portugueses invierten un 2,1 de su PIB en defensa y los griegos un 2,8%.

La OTAN nos pide el 2% a 2023 y España no deja claro si se pondrá ello, aunque no parece que vaya a ser así. Desde todos los ámbitos gubernamentales, desde Ministerio a Fuerzas Armadas, se reconoce siempre que el 2% es una aspiración legítima, aunque con peros, ese pero justifica que no se invierta tanto en defensa explicando que a cambio España aporta otros valores a la Alianza Atlántica, así que…