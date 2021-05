La hermana de Heidi: “Hablando de prostitución César está denigrando a una hija, una hermana y una mujer”

Tras presuntamente deshacerse del cuerpo de Heidi el 13 de agosto, César Román se fue a Zaragoza, donde el día 15 ya estaba alquilando una habitación en un piso compartido de la calle Portugal. El casero ha ido a declarar esta mañana en la Audiencia Provincial de Madrid y ah explicado que le dijo que se llamaba Julio César Jurado Rodríguez. “Me presentó un justificante porque dijo que estaba en trámites y no tenía DNI”. En noviembre, sin embargo, el pidió que se fuera porque había tenido problemas con Sonia, otra inquilina y no quería líos. La habitación le salía a Román por 250 euros al mes. Para entonces ya sabía que la Policía le buscaba y la familia de Heidi estaba viviendo un verdadero calvario hasta que supieron que aquel torso hallado en la nave pertenecía a la chica de 25 años.

La hermana mayor de la víctima, Karina, también ha declarado hoy y lo ha hecho con una camiseta con la cara de Heidi, como la de su madre en la jornada del miércoles, y sin biombo, de forma que ha podido ver al presunto asesino de su hermana, quien no ha reparado en negar con la cabeza y sonreír cuando no le gustaba lo que contestaba. Karina, que mantenía una relación fluida con Heidi por WhattsApp (ella vive en Honduras) asegura que al principio sí la veía enamorada de César y ella el contaba que la trataba muy bien y que le iba a comprar una casa para sus hijos. Pero después le explicó que quería romper la relación “porque era muy posesivo, muy controlador e impulsivo”. “Ella me dijo que le dejó una nota porque quería romper y que era muy celoso”.

“Está denigrando a una hija y una hermana”

Karina ha explicado que económicamente a Heidi no le iba bien en España y que apenas mandaba remesas a través de Western Union: “Lo más que mandó fueron 100 euros”. Sí se ha sentido molesta cuando le han preguntado si Heidi se había dedicado a la prostitución. “Nos duele que el señor César Román esté ahora diciendo eso porque está denigrando a una hija, a una hermana y a una mujer”.