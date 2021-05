El Gobierno de Ceuta ha recibido más de 4.400 llamadas desde Marruecos preguntando por niños perdidos, menores que cruzaron la frontera engañados. Muchos no sabían a dónde venían, a algunos les engatusaron mientras se encontraban en el colegio con que, si cruzaban, verían a Cristiano Ronaldo que jugaba en la ciudad autónoma. Otros pensaron que era un juego, que les curarían la diabetes, que se iban de excursión y se fueron sin que sus familias supieran nada. Por ello, son muchos los padres que los buscan.

“Se trabaja de manera incansable y hasta la extenuación por tener la filiación de estos menores y la confirmación de que, quien los reclama, son sus progenitores”, destacaba a Ep la vicepresidenta de Ceuta, Mabel Deu.

El Gobierno y las comunidades autónomas han pactado reubicar a 200 jóvenes que ya estaban en centros de protección de Ceuta para liberar espacios y poder asistir a los recién llegados. En el reparto planteado, cada autonomía recibirá entre seis y veinte niños, aunque desde el Ejecutivo se insistió en que, Galicia y Madrid fueran los que más menores recibieran.

Dos niños se saludan tras llegar a la playa del Tarajal en Ceuta

“Aberración”

El líder de Vox, Santiago Abascal ha criticado que se estén repartiendo menores por las comunidades autónomas después de que Marruecos “los ha utilizado como arietes humanos”. Carga contra el gobierno de España porque “en vez de denunciarlo ante la comunidad internacional, los reparte por todo el territorio, haciéndose cómplice junto a las comunidades autónomas, del secuestro de estos menores”, subraya en su cuenta de Twitter. “Es una aberración vestida de humanitarismo”.

Sin repatriar Menas desde 2007

Vox advirtió ayer de que España lleva desde 2007 sin cumplir con el Tratado de Marruecos porque son ya no se realiza ninguna repatriación de MENAs. Por ello, instan al Gobierno a hacer efectivo dicho acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado.

En dicho tratado se apuesta por “favorecer el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social” (artículo 2.3). Este es uno de los principales objetivos de dicho acuerdo, un punto que está siendo incumplido porque en la práctica tales repatriaciones no están ocurriendo. Vox indica que, mientras las razones tanto de carácter jurídico como de índole social habrían aconsejado el recurso a dicha medida, el Gobierno confirmó al grupo que lidera Abascal, vía respuesta escrita el 20 de marzo de 2020 (con número de expediente 184/4095), la ausencia de repatriaciones: “Se señala que desde septiembre de 2007 no se ha materializado ninguna repatriación de menores extranjeros no acompañados marroquíes”.

Vox ya ha dicho que retiraba su apoyo al Gobierno andaluz ante la acogida de Menas y recuerda la situación de delincuencia, inseguridad que estos menores generan en los barrios o municipios donde más tarde se asientan.