Vox denuncia el incumplimiento del Tratado de Marruecos al no realizar repatriaciones de Menas desde 2007

Marruecos planificó que en la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta hubiera muchos menores de edad ya que con ellos no se puede llevar a cabo las devoluciones en caliente. Son unos 1.500 niños los que cruzaron la frontera, muchos de ellos engañados, creyendo que venían a ver un partido de fútbol de Cristiano Ronaldo en Ceuta. El líder de Vox, Santiago Abascal, denunció desde Ceuta lo que denominó una “invasión” advirtiendo de que la mayoría de los que habían arribado eran “varones en edad militar”.

Lo cierto es que a muchos de esos niños les buscan sus padres que no sabían que habían cruzado la frontera.

El Grupo Parlamentario Vox ha presentado hoy una proposición no de ley en el Congreso donde denuncia el incumplimiento del tratado con Marruecos ya que, subrayan, desde 2007 no se realiza ninguna repatriación de MENAs. Por ello, instan al Gobierno a hacer efectivo dicho acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado.

En dicho tratado se apuesta por “favorecer el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social” (artículo 2.3). Este es uno de los principales objetivos de dicho acuerdo, un punto que está siendo incumplido porque en la práctica tales repatriaciones no están ocurriendo. Vox indica que, mientras las razones tanto de carácter jurídico como de índole social habrían aconsejado el recurso a dicha medida, el Gobierno confirmó al grupo que lidera Abascal, vía respuesta escrita emitida el 20 de marzo de 2020 (con número de expediente 184/4095), la ausencia de repatriaciones: “Se señala que desde septiembre de 2007 no se ha materializado ninguna repatriación de menores extranjeros no acompañados marroquíes”.

Reunificación familiar

Ante esto, Vox considera que la repatriación de los menores no acompañados y su posterior reunificación con sus familias de origen constituye un bien mayor para su desarrollo integral que el permanecer en España a cargo de organizaciones de tutela pública.

También, destaca, que la legislación internacional y nacional, la doctrina y la jurisprudencia concuerdan en que “el mejor entorno para un menor es, por regla general, su propia familia”.

Además, inciden en que “el creciente número de MENAs en España, particularmente en las regiones de Ceuta, Melilla, Andalucía y Cataluña, ha provocado un aumento de los delitos y la inseguridad ciudadana en los barrios donde se encuentran los centros de acogida de menores.

Por todo ello la formación insta al Gobierno a velar por el cumplimiento del tercer objetivo del tratado -hasta ahora ignorado- y promover que la acción se lleve a cabo por parte de las autoridades competentes en la materia, de manera exhaustiva y respecto a cada uno de los menores de edad marroquíes no acompañados, y hacer “una valoración seria acerca de la decisión de retornarlo a su país de origen, teniendo presente la legislación nacional e internacional en materia de menores y, en especial, el principio del interés superior del menor, parte fundamental del cual es crecer en su propio entorno familiar”.