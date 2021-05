El Estado Islámico se marca como objetivo la “reconquista” de Al Andalus (España)

“Todas las batallas de hoy, en el este y oeste, no son más que estaciones en el camino a Jerusalén, La Meca, Al Andalus (España), Bagdad, Damasco y el resto de los hogares cautivos que pertenecieron a los musulmanes”.

El Estado Islámico (Daesh, Isis) se marca, entre sus objetivos estratégicos, la “reconquista” de España, que es tanto como decir que considera nuestro país como un objetivo prioritario de sus acciones criminales. Y lo asemeja a otras naciones en las que los terroristas están especialmente activos como Irak, Siria, los del Sahel, Mozambique, etcétera.

Al hilo de lo ocurrido en las últimas semanas en Palestina y Jerusalén, señala, en un editorial publicado en su publicación oficial, que habitualmente se dice que “todos los caminos conducen a Roma”, pero que no es lo correcto: lo cierto es que el camino es único y conduce a “La Meca, Jerusalén y Andalucía, y es el mismo que conduce a Bagdad, Damasco y todas las demás capitales y fortalezas de los musulmanes cautivos”. Es decir, que Al Andalus en el imaginario terrorista de los yihadistas, es una tierra a reconquistar por medio de la violencia.

“El Islam nos ha trazado el camino a Jerusalén con precisión y claridad, un camino que es inequívoco, sin deformaciones ni desviaciones, un camino que los profetas recorrieron antes, y los compañeros conquistadores los siguieron”.

“Pero la gente debe darse cuenta de que la yihad por la causa de Dios Todopoderoso difiere de lo que se llama resistencia. La diferencia entre la yihad y la resistencia es como la diferencia entre la verdad y la falsedad”. “La gente debe corregir su rumbo y ajustar su brújula al índice de yihad, no a la resistencia”.

“El camino –insiste-- a Jerusalén, La Meca, Andalucía y similares, es un camino, con un método que no se multiplica”.

“Todos los partidos, movimientos y agrupaciones han perdido el camino hacia Jerusalén, se han olvidado de Roma, han vendido Andalucía, se han burlado de Dabiq (localidad siria emblemática para los yihadistas en la que supuestamente se libraría la batalla final contralos infieles) y no han creído en la conquista de Constantinopla. En cuanto a los soldados del Califato, conocen bien su camino y pensamos que no llegaron tarde y no frenaron la marcha”, aseguran.