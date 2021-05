Exteriores logra que el “Queen Elisabeth” pase de largo Gibraltar

Ayer domingo estaba previsto la entrada en la colonia británica de Gibraltar del grupo de combate con el que la Royal Navy británica tiene previsto mostrar al mundo su poderío naval en un crucero que empezó hace algo más de una semana en Reino Unido y que concluirá meses después en aguas del mar de la China Meridional. El portaviones “Queen Elisabeth”, buque insignia de la armada británica con el caza de combate de última generación F-35 a bordo, encabeza esta escuadra que también cuanta con una fragata , un destructor, un submarino nuclear y varios buques de suministro, además de otros buques de guerra de otras marinas de guerra aliadas (en estos momentos, en concreto, una fragata holandesa”.

Después de llevar a cabo ejercicios tácticos frente a las costas de Portugal estaba previsto que el buque con más capacidad de combate de la Navy hiciera su entrada triunfal en la Bahía de Algeciras para entrar en la joya de la Corona de todas las bases navales británicas del mundo: la colonia militar de Gibraltar. Sin embargo, para exasperación de las autoridades del Peñón, en el último minuto el “Queen Elisabeth” no entró en Gibraltar y se encuentra ya a muchas millas a levante del Peñón rumbo al canal de Suez.

Aunque el mutismo en el ministerio de Asuntos Exteriores español es completo, las redes sociales británicas arden de indignación por lo que se considera una “cesión inadmisible” del Rein Unido ante la presión ejercida por el Gobierno de Madrid para que el buque insignia no entrara en la bahía de Algeciras cuyas aguas, según la postura tradicionalmente mantenida por España, no son reconocidas como británicas al no haberse cedido en el Tratado de Utrecht más que las interiores del puerto de Gibraltar. Si la Royal Navy, como se daba por descontado, hubiera desplegado sus cazas F-35 en la zona, además de la violación de aguas territoriales españolas se hubiera producido una violación del espacio aéreo de nuestro país.

Cazas F-35B Lightning II en la cubierta de vuelo del HMS Queen Elizabeth

Se da la circunstancia que la decisión de la Royal Navy de pasar de largo de su emblemática Gibraltar en esta demostración de fuerza naval coincide con una de las más crisis que España está sufriendo en la cercana Ceuta a cuenta de la crisis migratoria creada por Marruecos para “castigar” al Gobierno por la acogida del líder del Frente Polisaio Brahman Gahli, tratado de Covid en La Rioja después de entrar en nuestro país con identidad falsa desde Argelia.

El episodio recuerda al cambio de planes en febrero pasado de la armada italiana cuando también abortó en el último minuto la entrada del Portaviones Cavour en la colonia militar británica.