“El Rey del Cachopo”, culpable del homicidio del Heidi Paz, según el jurado popular

Hace casi tres años que Heidi y César estaban a punto de romper su relación sentimental y hoy él ha sido condenado por matarla aquel verano de 2018. El jurado popular que ha seguido la vista oral del juicio contra el conocido como “Rey del Cachopo” ha emitido esta tarde su veredicto y han considerado que es culpable del homicidio y la profanación de su cadáver al descuartizarla. Y lo han considerado por unanimidad, según están explicando a estas horas en la Audiencia Provincial de Madrid.

La presidenta del tribunal, que ahora deberá redactar la sentencia, entregó a los miembros del jurado las preguntas que fueron objeto del veredicto, y después los nueve integrantes se aislaron para valorar cada pregunta. En su escrito final, el fiscal ya les explicó que es cierto que faltan dos indicios importantes: la causa de la muerte (debido a que solo había un torso y muy dañado) y el arma del crimen, del que César se desprendió junto con las extremidades y la cabeza de su ex novia, la hondureña Heidi Paz, de solo 25 años. Por otra parte, había indicios muy fuertes contra él que, valorados en su conjunto, todos apuntan en la misma dirección:

El móvil de Heidi da señal por última vez en Legazpi, tras bajarse del taxi que compartía con su compañero de trabajo. Heidi llama a las 5:52 a César y su terminal aparece en la casa de ésta en Zaragoza. La data de la muerte, por tanto, va desde esa hora hasta las 16:21 horas, cuando César pide ese taxi el día 5 de agosto de 2018. Y esa data coincide con lo explicado por los forenses y la entomóloga, que dijo desde cuatro días antes del hallazgo del torso (13 de agoto) hacia atrás.

El comportamiento controlador de César expresado por sus ex parejas Natividad y Sara, además de lo que contaba la propia Heidi a sus amigos, que han testificado en sala. El hecho de que hayan sido pareja o ex pareja justifica la violencia de género.

Sus conocimientos de cocinero le permitieron despiezar a su ex novia por las articulaciones, sin cortar hueso. Según los forenses este tipo de descuartizamiento debía ser realizado por alguien con conocimientos en anatomía como carniceros, veterinarios o personal sanitario.

La maleta de la nave, donde estaba el torso de Heidi, ha sido reconocida por Gloria, la madre de la víctima, y por Sara, su ex novia de Cubas de la Sagra. En ella estaba el ADN del acusado y de la víctima que, si bien no fuera Heidi (teoría que sostiene César a pesar de la ciencia) fue de una persona que estuvo en su casa de Vallecas, donde aparecieron vestigios de la persona del torso.

El taxista reconoció esa maleta y dijo que era “muy pesada”. No tuvo por qué dejar restos ni olor porque aún no estaba descuartizada y no tuvo por qué morir dejando sangre (golpe en la cabeza o estrangulamiento).

Las llaves de la nave seguro las tenía César y no ha quedado acreditado que las tuvieran otros socios como Celestino, que estaba esos días hospitalizado o Adrián, el de mantenimiento, que cuando fue a buscar unas sillas en julio ya no pudo entrar a la nave (al portón trasero, nunca a Sebastián Gómez, donde apareció la maleta con el roso) porque ya habían cambiado al cerradura.

El portero que llamó a los bomberos para alertar del incendio el día 13 de agosto dijo en instrucción que vio salir a un hombre “bajito” y el móvil posiciona ese día a esa a hora a César en el lugar.

El móvil de César le sitúa en la escena el día del incendio y el día 5, cuando lleva la maleta a la nave.

Su huella en el bote de sosa es otro indicio muy fuerte contra él. Además, la arandela de uno de los dos botes está en el torso, dentro de la maleta. También hay ADN de él en los tapones de los botes del producto corrosivo.

Su huida a Zaragoza se vio precipitada al ver que había Policía en la nave la tarde del día 13, cuando fue con unos hosteleros a por productos que quería venderles. Se fue a toda prisa de allí y cambió de apariencia, además de presentarse en la casa y el trabajo con identidades falsas.