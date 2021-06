El Comité de Garantías del PP no abrirá expediente informativo a Cospedal

Después de que el juez que investiga en la Audiencia Nacional el “caso Kitchen”, Manuel García Castellón, acordara citar a declarar como investigada a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal por presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, el Comité de Garantías del partido ha acordado no abrir expediente informativo al considerar que la presunta conducta no resulta del “ejercicio de un cargo público o representativo”.

En concreto, destaca el Comité de Garantías que el artículo 22.1 de los Estatutos del PP, el que se refiere a supuestos especiales del régimen sancionador a afiliados, señala que “en el caso de que un afiliado incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o representativo (...)”.

En este sentido, indican fuentes populares que el Comité de Derechos y Garantías entiende que será el juzgado encargado de la instrucción el que deba dilucidar si Cospedal ha incurrido en este extremo “y en algún ilícito penal o no”.

Asimismo, el Comité recuerda que es el órgano del partido al que corresponde tanto la interpretación de los Estatutos como la aplicación del régimen disciplinario, así como velar por la ejemplaridad de los cargos públicos sin detrimento de la presunción de inocencia a la espera de las correspondientes decisiones judiciales.

El líder del PP, Pablo Casado ayer, en su visita a Ceuta, evitó referirse a la imputación de la ex secretaria general de su formación María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen porque, según explicó, no le corresponde a él “valorar cuestiones “de las que no tiene “información” y porque, además, “no tiene nada que ver con mis responsabilidades”.