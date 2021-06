La Fiscalía investigará al cura que justificó el crimen de Tenerife: “Si no hubiera roto ese matrimonio, las niñas estaría vivas”

La Fiscalía investigará a Fernando Báez Santana, más conocido como «el padre Báez», un curo de Gran Canaria que justificó en su canal de YouTube el crimen cometido por Gimeno por haber roto Beatriz el matrimonio. Ahora la el Ministerio Público investiga estas declaraciones para ver si son constitutivas de delito. «Esto que acaba de ocurrir en Tenerife, ese Antonio que mata a las dos niñas y se mata a él, si ese matrimonio hubiese sido fiel, si no se hubiera roto ese matrimonio, esas niñas estarían vivas. Pero la falta de fidelidad, por no seguir los caminos antiguos, porque antes el hombre aguantaba a las mujeres aunque se volvieran locas y las mujeres aguantaban a los maridos aunque fuera un borracho sucio. Ahora no. Ahora te dejan y, claro, después vienen estas consecuencias: tú me jodes a mi, pues yo te jodo a ti y te mato a tus hijos, que es lo que más quieres, aunque me mate yo. Pero es que damos motivos para que esto suceda y nadie te dice nada».

Por estas declaraciones, la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha incoado de oficio diligencias de investigación tras la indignación social que han causado. No solo por decir que romper un matrimonio «tiene sus consecuencias» sino por insinuar, además, que era Beatriz la que había sido infiel cuando fue precisamente las reiteradas infidelidades de Tomás, unido a sus continuos insultos, lo que provocaron que la mujer decidiera separarse de él.

Las palabras del polémico «padre Báez», de 74 años y que ya ha protagonizado otros escándalos en Gran Canaria, han indignado a un pueblo canario aún consternado por el fatal desenlace del caso de Anna y Olivia.