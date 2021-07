Casado sobre la crisis de gobierno: “Ha hecho una carnicería” sin tocar a Podemos

Tan solo un día después de la radical renovación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el líder de la oposición, Pablo Casado, ha sido muy crítico con los cambios ministeriales ya que, en su opinión, “el Gobierno es un barco que hace aguas y Sánchez está intentando tirar por la borda el lastre sin darse cuenta de que el mayor lastre para España es él”.

Desde Ermua (Vizcaya), a donde se ha desplazado para participar en el acto de clausura de la Escuela de Miguel Ángel Blanco, el líder popular ha subrayado que Pedro Sánchez es un “egoísta y cobarde”, que, con el cambio en su Gobierno, hizo “una carnicería en el PSOE” y una “escabechina entre su propia gente”. “Ha demostrado que no es buena persona”.

No en vano, muchos de los cambios que llevó a cabo el presidente sorprenden porque han afectado al núcleo duro del partido socialista, especialmente, aquéllos que le apoyaron cuando él decidió presentarse a la secretaría nacional del partido, abriendo un cisma entre los afiliados que eligieron entre la versión más tradicional, encabezada entonces por Susana Díaz y Patxi López, o la candidatura más outsider que él representaba.

En este sentido, Casado ha afirmado que Sánchez hizo ayer “una carnicería” en el PSOE y ha demostrado un “narcisismo patológico”, siendo capaz de “traicionar sus propios amigos, a los que se recorrieron España con él para ganar unas primarias, los que le hicieron presidente”.

Asimismo, el líder de los populares ha vuelto a pedir elecciones, en la misma líneas que Ciudadanos, y la misma idea que lleva repitiendo en las últimas semanas, al calor de las buenas proyecciones electorales que castigan al Ejecutivo y vuelven a aupar al PP. De hecho, ha recordado que Sánchez ha “purgado a 17 ministros en dos años, en cinco crisis de Gobierno y lo que deja es un Gobierno con un presidente en crisis”.

Casado ha mencionado a dos pesos gordos del partido que ayer fueron purgados, en parte, por todas las polémicas que les rodean. Por un lado, se refirió al ya ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, al que tanto los casos Delcy Gate y Plus Ultra le han colocado en el ojo del huracán. Al respecto, el líder popular señaló “qué pensáis que Ábalos cuando recibió a Delcy Rodríguez en Barajas lo hizo porque quisiera o porque se lo mandó Sánchez”.

También ha tenido unas palabras para el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que en las últimas semanas ha tenido que defender los indultos a los condenados por los actos del 1 de octubre de 2017. “Campo cuando ha tenido que hacer esta absoluto desprecio a la legalidad como los indultos lo hizo porque quería o porque se lo ordenó Sánchez”.

Por último, mencionó la salida de la hasta hace unas hora manos derecha de Sánchez, Carmen Calvo. “Cuando ha reabierto la historia con Franco y con las leyes de igualdad lo hizo porque ella quería o por Sánchez”.

Ha denunciado que haya mantenido la “radicalidad” en el Gobierno con los ministros de Podemos, por lo que se demuestra que “no es un gobierno unido sino un gobierno confederal, son dos gobiernos en uno”.

“Mantiene a Garzón el del chuletón, mantiene a Belarra la que dice que no hay que consumir energía -no sé si nos quiere llevar a Atapuerca-, mantiene a Castells que no sabemos si es ministro, mantiene a Irene Montero la de niñes y todes y mantiene a Yolanda Díaz la que ahora quiere enfrentarse a lo que pide Europa quizá dejándonos sin fondos”, ha manifestado.