¿Debe contar el PP con Mariano Rajoy y José María Aznar?

El electorado del PP tiene las ideas claras en todos y cada uno de los temas o polémicas que afectan a su partido. Sin embargo, esto no ocurre cuando se plantea la pregunta de si hay que seguir contando con los ex presidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar en su acción política. Según refleja la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, aquí la división es más que patente: un 49,2 por ciento de los votantes del PP está de acuerdo con que Génova siga contando con ellos, mientras que el 45,7 por ciento se opone. Frente a ellos, el 5,1% no sabe, no contesta.

Gráfico NC Report. Un electorado dividido ante la presencia de Rajoy y Aznar en el PP

El votante de más edad es el más partidario de que Aznar y Rajoy mantengan su status quo y sean cuidados como referentes de la organización, y lo menores de 34 años son los que dejan ver más recelos, con el 42,6% de los votos, frente a los mayores de 55, que apoyan su permanencia, con un 55,2% . Estratégicamente el problema que plantean Aznar y Rajoy es que no ayudan a Casado a desvincularse del pasado, y esa no desvinculación le perjudican, creen en su equipo, a la hora de ganar espacio por el centro.

El votante más a la derecha lo tienen ya asegurado. Y también tienen claro que si ese votante ya se ha instalado en Vox, no cambiará de siglas sólo porque «vea pasearse a Rajoy y a Aznar por los actos del PP». «Las tutelas nos quitan más voto del centro que el que podamos obtener por la derecha», sentencian en la dirección popular.