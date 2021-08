¿ Somos el asombro del mundo o simplemente cumplidores ?

Nuestro ministro de Exteriores se echa menos incienso que su jefe . Sánchez escribió el domingo un artículo un poco sonrojante en su periódico favorito, el que más lo mima. España está en “la primera línea” en el problema afgano, somos formidables y el aliado poco menos que puntero de Estados Unidos. El ministro trompeteó menos. Aunque afirmara que no se ha dejado nadie atrás lo que no parece realista, incluso los británicos que han sacado siete veces más gente que nosotros se han dejado gente en la estacada y otro tanto ocurrirá con los americanos que han evacuado ya 110.000, es inevitable haber dejado algunos de nuestros colaboradores.

No es culpa de nadie, los servicios de inteligencia, todos, imagino que incluido el nuestro, no intuyeron que los talibanes llegarían tan pronto a Kabul. El ministro acierta cuando afirma que España ha estado a la altura de las circunstancias. Soldados, guardias civiles, lo vi cuando estuve allí, GEOS, y por supuesto el valiente y profesional Ferrán y colaboradores han trabajado con nota. Profesionalidad y valentía. Lo que chirría en el Dr. Sánchez, no en su subordinado, es que parece que somos los únicos que actúan con oficio y gallardía. Los americanos, tan denostados hoy, han hecho posible, con mayor riesgo aún para sus vidas, la salida de los demás.

Echarte flores sin recordar que el día en que un helicóptero americano transportaba a Ferrán y su equipo al aeropuerto-quizás no habrían llegado sin el-una bomba mataba a trece jóvenes americanos, de ellos dos mujeres, y a dos británicos, no me parece excesivamente elegante. Albares, más humilde, adorna el tema rememorando el bloqueo de Berlín. Es periodístico, bueno para titulares, pero no son comparables. Allí no se extraía a seres humanos a la desesperada, se introducían mercancías en la ciudad. Algo espectacular, tres mil quinientas toneladas al día, pero mucho menos arriesgado. Stalin no podía derribar un avión porque habría desatado una guerra mundial. El diplomático apunta que por ahora no se reconocerá a los talibanes. Creo que ahí imitaremos a otros más importantes.

No ha dicho nada sobre cuántos refugiados , debidamente cribados, vamos a acoger de verdad, no de paso que es algo para la galería . Yo ya he dicho a una ONG que acojo en una vivienda a una pareja durante seis meses. Me gustaría saber lo que hace el gobierno en relación a otros occidentales de nuestro tamaño. Albares dijo precipitadamente hace días que unos cincuenta. Esto no es serio mientras su jefe sigue sacando pecho. Si predicas, y a Sánchez le encanta, tienes que dar trigo.