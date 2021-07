Estados Unidos deja Afganistán al borde del colapso

Si no fuera por el Kalashnikov, la fotografía no habría tenido nada de especial. El encuadre está descentrado. La sombra del fotógrafo se puede ver en la parte inferior. Al fondo está la puerta occidental de Mazar-i-Sharif, a solo unos 15 kilómetros del centro de la cuarta ciudad más grande de Afganistán. En el medio hay un hombre de aspecto aburrido que viste un traje típico local y un turbante naranja. Es el rifle que sostiene en alto en su mano derecha lo que lo delata como miembro de los talibanes. Eso, y la leyenda que acompañaba a la imagen mientras se abría paso a través de los teléfonos móviles de los residentes de la ciudad a fines del mes pasado: los talibanes están en las puertas, advirtió.

El pánico se apoderó rápidamente de la ciudad. En los días anteriores, distrito tras distrito en la provincia circundante de Balkh había caído del control del gobierno y en manos de los talibanes. En las últimas semanas, franjas del norte de Afganistán han registrado la misma suerte. Esto fue aún más alarmante dado que Balkh tiene la reputación de ser un bastión de la resistencia contra los talibanes. Está muy lejos del corazón del sur de los insurgentes. La repentina aparición del pistolero parecía una señal obvia de que un asalto era inminente. “Ese día todo cerró y todos se fueron a sus casas”, recuerda Amir Mohammadi, un escolar de 18 años de la ciudad.

Menos de tres meses después de que el presidente Joe Biden declarara que las últimas tropas estadounidenses estarían fuera de Afganistán el 11 de septiembre, la retirada está casi completa. La salida de la base aérea de Bagram, a una hora en coche al norte de la capital, Kabul, marcó de hecho el final de la guerra de 20 años de Estados Unidos. Pero eso no significa el fin de la guerra en Afganistán. En todo caso, solo va a empeorar.

Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han gastado miles de millones de dólares en entrenar y equipar a las fuerzas de seguridad afganas con la esperanza de que algún día puedan estar solos. En cambio, comenzaron a doblarse incluso antes de que Estados Unidos se fuera. Muchos distritos no se toman por la fuerza, sino que simplemente se entregan. Los soldados y policías se han rendido en masa, dejando montones de armas y municiones compradas por los estadounidenses y flotas de vehículos. Incluso cuando las últimas tropas estadounidenses abandonaban Bagram durante el fin de semana del 3 de julio, más de 1.000 soldados afganos estaban ocupados huyendo a través de la frontera hacia el vecino Tayikistán mientras intentaban escapar de un asalto talibán. “Todo el mundo está impactado por lo rápido que se ha desmoronado”, dice un diplomático occidental.

Sobre el papel, el ejército y la policía afganos son más numerosos y están mejor equipados que sus oponentes. En realidad, a menudo ceden ante fuerzas mucho más pequeñas. El desplome de la moral es una gran razón. Las tropas se quejan de ser abandonadas por sus comandantes y de quedarse sin paga, comida ni municiones. La retirada estadounidense ha reducido el apoyo aéreo de la OTAN, en el que las fuerzas afganas habían llegado a depender. Su propia fuerza aérea incipiente es un pobre sustituto.

Un recuento actual de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un grupo de expertos en Washington, estima que los talibanes controlan cerca de la mitad de los 400 distritos del país (ver mapa). El gobierno de Kabul lo niega rotundamente y dice que cualquier retirada ha sido temporal y se invertirá. Algunos distritos han sido retomados o han cambiado de manos varias veces. Muchos son remotos y tienen poca presencia gubernamental o importancia estratégica. Pero la cascada de victorias ha dado impulso a los talibanes. A los diplomáticos les preocupa que continúe.

Los talibanes también han hecho un hábil impulso de propaganda enfatizando su avance aparentemente implacable y mostrando que aquellos que se rinden están siendo tratados bien. Muchos afganos están hartos de un gobierno corrupto y remoto que proporciona pocos beneficios a los ciudadanos. Puede que no les gusten las restricciones de los talibanes, pero tampoco están muy interesados en la configuración actual.

El temido empujón hacia Mazar-i-Sharif hasta ahora no se ha materializado. El ejército lanzó rápidamente sus propias imágenes en las redes sociales para mostrar que tenía el control total de la puerta occidental. La ciudad ha comenzado a calmarse, pero el mandato del gobierno se extiende solo unos pocos kilómetros fuera de ella. Miles de personas del campo han acudido a la ciudad en busca de refugio de los talibanes.

Murtaza Sultani, un conductor de 22 años de un distrito cercano, dice que su aldea cayó a mediados de junio sin que se disparara un solo tiro. Se fue porque los talibanes buscaban voluntarios para unirse a ellos. “Incluso si no nos matan, restringen a la gente y no es una forma de vivir”, dice. Sin trabajo, pasa el tiempo en el patio de la majestuosa mezquita azul de Mazar-i-Sharif: “No tengo dinero para irme y las fronteras están cerradas”.

Irse es una preocupación para muchos. En la oficina de pasaportes de Kabul, miles de afganos esperan en filas, a veces durante días, para adquirir documentos de viaje, ya sea para uso inmediato o por si acaso. Muchos afganos saben por amarga experiencia lo que significa ser un refugiado; no están tomando la elección a la ligera. Sin embargo, la visión del avance talibán casi desenfrenado les está ayudando a tomar la decisión.

“Quiero ir a Teherán”, dice Jamaluddin Behboudi, un pintor de casas de 34 años que se encuentra en cuclillas frente a la oficina de pasaportes con sus hijos. Irán, junto con Pakistán, Turquía y Asia Central, es una opción popular para escapar. Pero la pandemia ha dificultado los viajes para todos. En la propia Mazar-i-Sharif, el deterioro de la situación de seguridad ha provocado que muchos países, incluido Irán, cierren sus consulados.

A medida que las perspectivas para el ejército y los civiles parecen cada vez más desesperadas, también lo son las medidas propuestas por el gobierno. Ashraf Ghani, el presidente, está tratando de movilizar a las milicias para apuntalar al frágil ejército. Ha recurrido en busca de ayuda a figuras como Atta Mohammad Noor, quien llegó al poder como un comandante antisoviético y antitalibán y ahora es un potentado y hombre de negocios en la provincia de Balkh. “Pase lo que pase, defenderemos nuestras ciudades y la dignidad de nuestra gente”, dice el Sr. Noor en su sala de recepción dorada en Mazar-i-Sharif.

Tal movilización sería una medida temporal para dar un respiro al ejército y permitirle reagruparse, dice. Las nuevas fuerzas se coordinarían con las tropas gubernamentales. Pero la perspectiva de desatar los ejércitos privados de los señores de la guerra llena de pavor a muchos afganos, recordándoles la anarquía de la década de 1990. Esas milicias, formadas por motivos étnicos, tendían a volverse unas contra otras y contra la población en general.

Matiullah Tarakhel, un soldado de la provincia oriental de Laghman, cree que la creación de milicias es una toma de poder. “Hemos tenido experiencia con esto”, dice mientras hace cola para obtener un pasaporte para su padre enfermo. “La gente tiene enemigos. Quizás estos milicianos quieran matar a sus oponentes, pero dirán que fueron los talibanes“.

Con Estados Unidos desaparecido y las fuerzas afganas desapareciendo, los talibanes se imaginan sus perspectivas. Muestran pocas señales de participar en negociaciones serias con la administración de Ghani. Sin embargo, no controlan pueblos o ciudades importantes. Confeccionar el campo ejerce presión sobre los centros urbanos, pero es posible que los talibanes no tengan prisa por forzar el problema. Generalmente carecen de armas pesadas. También pueden carecer de los números necesarios para tomar una ciudad contra una resistencia sostenida. El 7 de julio no lograron capturar Qala-e-Naw, una pequeña ciudad. Además, controlar una ciudad traería nuevos dolores de cabeza. No son buenos para proporcionar servicios gubernamentales.

Tomar Kabul por la fuerza “no es una política de los talibanes”, dijo a la BBC Suhail Shaheen, un portavoz, el pasado 5 de julio. Lo mejor que pueden hacer es apretar los tornillos y esperar a que el gobierno ceda. Las predicciones estadounidenses sobre su destino son cada vez más sombrías. Las agencias de inteligencia creen que el gobierno de Ghani podría colapsar en seis meses, según el Wall Street Journal .

Amir Mohammadi, el adolescente de Mazar-i-Sharif, dice que muchos de sus contemporáneos temen que el futuro sea sombrío. “Parece que va a empeorar”, dice. “Es mejor irse”. Ese es el mismo sentimiento que en Washington.