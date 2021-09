Estos son los ex ministros de Sánchez que han pedido indemnización

El 11 de julio, el presidente Pedro Sánchez anunció, tras negarlo en varias ocasiones, una remodelación de Gobierno que afectó a siete ministros, muchos de ellos pesos pesados que le arroparon durante sus años más complicados en el partido. Algunas de las salidas generaron una sorpresa mayúscula al tratarse de sus colaboradores más cercanos, considerados intocables hasta ese momento. Tres de los siete cesados han solicitado la prestación compensatoria a la que tienen derecho tras abandonar el gabinete, lo que les permitirá cobrar unos 4.990 euros brutos al mes durante los próximos dos años, periodo durante el cual no podrán ejercer ninguna otra actividad pública o privada, aunque decidan renunciar a esta prestación.

Según los datos facilitados a LA RAZÓN, a través de una pregunta al Portal de Transparencia, que recibió respuesta de la Oficina de Conflicto de Intereses -dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública- el primero en solicitar dicha prestación fue el ex ministro de Ciencia, Pedro Duque, que la reclamó tan solo dos días después de traspasar la simbólica cartera a su sucesora Diana Morant.

El astronauta fue la sorpresa en el primer gobierno de Pedro Sánchez en 2018 después de que triunfara la moción de censura contra el popular Mariano Rajoy. Duque sobrevivió en el segundo gabinete de Sánchez tras las elecciones de noviembre de 2019 en las que se formó el gobierno de coalición con Unidas Podemos. El astronauta mantendría su cartera aunque perdería la competencia de Universidades que pasó a contar con un ministerio propio con Manuel Castells a la cabeza.

Isabel Celaá, la que fuera ministra de Educación, también reclamó esta indemnización que está recogida en el artículo en la Ley 3/2015, el pasado 19 de julio. El artículo 7.3 establece que quienes cesen en los puestos que tengan previstas las pensiones indemnizatorias cuentan con un plazo de quince días hábiles. En el caso de Celaá lo hizo cinco días hábiles después de haber sido cesado. La vasca desembarcó en el primer Ejecutivo de Sánchez en 2018 donde se encargó de la Portavocía y la cartera de Educación. En los últimos meses, la socialista estuvo muy expuesta a raíz de su polémica Ley de Educación, y posteriormente, fue sustituida por Pilar Rodríguez.

El tercer miembro del Gabinete de Sánchez que reclamó la indemnización fue la ex ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que lo hizo diez días hábiles después de haber sido cesada, en concreto, el 23 de julio. Su gestión estuvo en el punto de mira a raíz del traslado del jefe del Frente Polisario, Brahim Ghali, a un hospital de Logroño para tratarse de la Covid. Desde que saltaron los rumores sobre una crisis de gobierno, su nombre siempre estuvo en las quinielas. Sánchez le sustituyó por José Manuel Albares.

Los tres tienen derecho a esta prestación compensatoria durante los dos próximos años. En el caso de Duque y Celaá estuvieron al frente del Gobierno durante 37 meses por lo que les corresponde el 80 % del total de las retribuciones asignadas al cargo (74.858,16 euros) en el presupuesto en vigor. En el caso de Laya, permaneció un total de 17 meses.

En la información facilitada a LA RAZÓN también se recogen las opciones escogidas por otros ex ministros. Por su parte, tanto Carmen Calvo como José Luis Ábalos, perciben la retribución que les corresponde como diputados en el Congreso, donde permanecen desarrollando su actividad.

El que fuera Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, está percibiendo la retribución que le corresponde como profesor titular en la Universidad Carlos III de Madrid.

Por su parte, Juan Carlos Campo Moreno, ex ministro de Justicia, no ha presentado por el momento su solicitud, por lo que no percibe ninguna prestación compensatoria por el cese de su actividad.