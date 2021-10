Albares, optimista ante el acuerdo sobre Gibraltar: “La negociación de Irlanda del Norte es distinta”

Las tensas negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europa sobre Irlanda del Norte sobrevuelan sobre el acuerdo entre Londres y Madrid para la colonia británica. La preocupación entre los españoles que cruzan diariamente La Verja es mayúscula ante la posibilidad de que pueda establecerse una frontera dura con controles de mercancías y de personas.

Con el objetivo de calmar a la población y a los alcaldes de la zona, el ministro de Exteriores, José Luis Albares, ha mantenido esta tarde un encuentro con los alcaldes de los municipios del Campo de Gibraltar donde les ha enviado un mensaje de optimismo: “La negociación sobre Irlanda del Norte no debe influir en la del acuerdo sobre Gibraltar”, ha dicho, después de advertir que “estamos preparados para cualquier eventualidad”. Según ha declarado, “son dos negociaciones distintas y no debería haber ninguna colisión entre ellas”. De hecho, ha indicado que hay “un compromiso claro” de alcanzar el acuerdo y que “por el momento no hay nada inquietante” en el avance de dichas negociaciones.

Por su parte, los alcaldes del Campo de Gibraltar, entre los que se encuentran regidores del PP, PSOE e independientes, mostraron su satisfacción por el encuentro, al tiempo que reclamaron “certidumbre”.

En este sentido, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha reclamado inversiones en la zona y ha recordado que no se trata de presupuestar “sino de ejecutar”. En su opinión, hay que facilitar el trabajo de las más de 15.000 personas que cruzan diariamente La Verja para trabajar, aunque también ha subrayado “que ojalá no tuvieran que hacerlo”, en alusión a la falta de oportunidades en esta región andaluza.

No obstante, ha subrayado que se trata de un un momento “muy especial” en el que coinciden los fondos del Plan de recuperación de la Unión Europea, el brexit, el plan de desarrollo del Campos de Gibraltar y los PGE: “necesitamos que todo esto se junte y se empiecen a dar soluciones de una vez por todas”, en referencia al impulso económico que necesita la zona.

A solo tres meses de un acuerdo definitivo, el ministro de Exteriores y los alcaldes escenificaron esta tarde una total armonía y deseo de que el acuerdo sea el mejor para la región. Se trata de la primera reunión del ministro con los alcaldes de una de las zonas afectadas por el Brexit después de que la semana pasada se iniciaran las negociaciones entre Londres y Bruselas para definir la relación de Gibraltar con la Unión Europea tras los acuerdos de Nochevieja del año pasado.