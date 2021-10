La UE ve inasumible la posición británica

El órdago planteado por el ministro para el Brexit, David Frost, no ha pillado por sorpresa en la capital comunitaria, ya que gran parte de su discurso se había filtrado a los medios de comunicación. Para Bruselas la exigencia de dejar fuera del control del Tribunal de Justicia de la UE a la provincia británica Irlanda del Norte es una petición inasumible, ya que supone dinamitar uno de los principios nucleares de este acuerdo que tanto costó negociar.

«La UE, su mercado único, es un ecosistema de normas, que tiene normas estandarizadas y un tribunal a la cabeza que garantiza la consistencia entre los Estados miembros, garantiza la igualdad de condiciones. Hay razones tras todo eso, somos un mercado único», aseguró este pasado lunes el portavoz comunitario, Daniel Ferrie, repitiendo los mismos argumentos que ya esgrimió la semana pasada el negociador europeo, Maros Sefcovic. Está previsto que el político eslovaco presente esta semana ciertos cambios operativos para facilitar que Londres pueda cumplir este protocolo.

Aunque Sefcovic califica esta mano tendida como «propuestas de gran calado», la posibilidad de una renegociación como la que pide Downing Street ha sido rechazada una y otra vez. «No me andaré con rodeos. El protocolo no es el problema. Al contrario, es la única solución que tenemos. No aplicarlo no hará que los problemas desaparezcan, más bien nos quitará las herramientas para resolverlos», afirmó Secfovic la semana pasada desde Irlanda.

Todo indica que comienza un pulso de consecuencias imprevisibles. Londres parece dispuesta a suspender unilateralmente la aplicación del Protocolo y entrar en una guerra abierta contra la UE que puede enmascarar los problemas de suministro en las islas de productos básicos debido a la falta de transportistas ocasionada por el Brexit. Boris Johnson se mueve como nadie en el caos y los Veintisiete lo saben. Además, existe el peligro de que esta batalla emponzoñe otros temas como las negociaciones entre Londres y Bruselas sobre el estatus de Gibraltar y el conflicto entre Francia y Reino Unido por las autorizaciones de las licencias de pesca en aguas británicas.

En el acuerdo de divorcio, las dos partes decidieron que Irlanda del Norte quedara vinculada en el mercado único comunitario y esto implica que el alto tribunal europeo siga teniendo la última palabra como interprete de la normativa comunitaria, aunque el territorio ya no forme parte del club europeo. Bruselas y Londres llegaron a esta solución como modo de evitar una frontera dura entre Irlanda del Norte (territorio británico) y la República de Irlanda (territorio europeo) que pusiera en peligro la paz alcanzada en el Acuerdo de Viernes Santo firmado en 1998, tras décadas de terrorismo del IRA. El primer acuerdo entre Bruselas y Londres fue rechazado hasta en tres ocasiones en el Parlamento de Westminster y terminó con la carrera política de la entonces primera ministra Theresa May. Fue Boris Johnson quien negoció el nuevo pacto, con el Protocolo de Irlanda como asunto central, que ahora quiere dinamitar.